Los peruanos residentes en Italia participaron este domingo en la segunda vuelta electoral en un proceso que se desarrolló con normalidad y sin incidentes, según pudo conocer El Comercio. En Europa se logró la instalación del 100% de las mesas de sufragio y la jornada culminó a las 17:00 horas con el cierre de los locales de votación.

De acuerdo con la Cancillería del Perú, los consulados de Roma, Milán, Turín, Génova y Florencia habilitaron 12 locales de votación en 11 ciudades italianas para los 123 225 electores peruanos aptos para sufragar.

En la ciudad de Milán, uno de los principales puntos de votación, se instalaron 112 mesas de sufragio en el pabellón 5 de Rho Fiera Milano, donde cientos de ciudadanos acudieron desde primeras horas de la jornada para ejercer su derecho al voto. El proceso se desarrolló con apoyo de ciudadanos que asumieron funciones como miembros de mesa, lo que permitió que todas las mesas quedaran operativas durante la mañana.

La cónsul del Perú en Milán, Ana Teresa Lecaros, destacó que la participación de ciudadanos que asumieron funciones de miembros de mesa fue clave para el desarrollo de la jornada.

“Ha sido muy importante para que todos los electores hayan podido votar hasta hace unos minutos. Es prematuro avisar los resultados y el balance de los datos que tenemos de los propios miembros de mesa. Calculamos que hay un 40% de electores que han votado en esta ocasión”, señaló.

Asimismo, informó que la labor de escrutinio ya se inició y que las actas serán trasladadas a Lima bajo custodia consular. “Los resultados serán escritos en un acta que será lacrada y llevada por nosotros, personal del consulado, que viajaremos el día martes en la mañana a Lima para entregar personalmente todas las actas y las cédulas de votación utilizadas a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Lima Centro”, explicó.

Lecaros precisó además que la jornada se desarrolló sin inconvenientes. “Ninguno que merezca ser reportado. Hemos tenido la buena voluntad de todos los peruanos y peruanas, así como de ciudadanos de otras nacionalidades. También contamos con la participación de City Angels y con un número importante de personeros de ambos partidos políticos”, agregó.

Según pudo conocer este diario, no se registraron inconvenientes en los centros de votación de las principales ciudades italianas, y el proceso se desarrolló con normalidad durante las diez horas de votación.