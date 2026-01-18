Elecciones presidenciales en Portugal con opciones para la extrema derecha en primera vuelta

Portugal celebra el domingo elecciones presidenciales en las que la extrema derecha, principal fuerza de la oposición del país, aspira a situar a su candidato en la segunda vuelta.

Los colegios electorales abrieron a las 08H00 (locales y GMT) para 11 millones de electores y las proyecciones de boca de urna se conocerán a partir de las 20H00.

Según las encuestas André Ventura, presidente del partido de extrema derecha Chega (Basta), podría liderar la votación, aunque este diputado de 42 años tendría pocas posibilidades de ganar la segunda vuelta, el 8 de febrero.

El presidente portugués no tiene poderes ejecutivos pero puede ser llamado a jugar un papel de árbitro en caso de crisis, dado que tiene el derecho de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas.

Tras semanas de campaña con un desenlace incierto, el candidato socialista Antonio José Seguro parece llevar una ligera ventaja en las encuestas frente al eurodiputado liberal Joao Cotrim Figueiredo para asumir la segunda posición.

Un total de 11 candidatos, una cifra récord, disputan el cargo de jefe de Estado.

El vencedor sustituirá al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, electo dos veces en primera vuelta.

Ventura disputó las presidenciales de 2021, cuando obtuvo 11,9% de los votos y terminó en la tercera posición.

Desde entonces, su partido no ha dejado de crecer hasta alcanzar 22,8% de los votos y 60 diputados en las legislativas de mayo pasado, superando al Partido Socialista como principal fuerza de oposición al gobierno del conservador Luis Montenegro.

“Candidato del pueblo”

“Un nuevo resultado sólido para la extrema derecha confirmaría su dominio en el escenario político” y marcaría un nuevo capítulo en “la batalla en marcha dentro de la derecha, entre la centroderecha tradicional y la extrema derecha emergente”, indicó en una nota la consultora Teneo.

Ventura cerró su campaña pidiendo a los demás partidos de derecha no “poner obstáculos” a una eventual segunda vuelta con el candidato socialista.

Pero en su último mitin el viernes, este autoproclamado “candidato del pueblo” volvió a endurecer el tono, al negarse a intentar “agradar a todo el mundo” y prometer “poner orden” en el país.

“Espero que pase, y no solo en la primera vuelta. En la segunda también”, declaró Isabel Peixoto, una simpatizante. “Los otros candidatos pertenecen a partidos que ya han estado en el poder, y ahí está el resultado. Siempre es lo mismo”, añadió esta desempleada de 62 años.

Seguro, el candidato socialista de 63 años, jugó la carta del candidato integrador y moderado, defensor de la democracia y de los servicios públicos.

“Llamo a todos los demócratas, todos los progresistas y todos los humanistas a concentrar sus votos en nuestra candidatura”, declaró en el último día de su campaña.

“Necesitamos un presidente que mejore este país porque la salud, la educación, todo tiene que ser reconstruido”, dijo Sofia Taleigo, una vendedora de frutas de 55 años en un mercado del sur de Lisboa.

El líder ultraderechista, André Ventura, candidato a las elecciones presidenciales en Portugal, celebró este viernes 16 de enero su principal acto de cierre de campaña en el centro de Lisboa al grito de "Ventura es primero el 18 de enero", en referencia a las encuestas que apuntan que será el más votado el domingo y que pasaría a una posible segunda vuelta con el exministro socialista António José Seguro. (EFE)