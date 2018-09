Estocolmo. Los bloques de centroizquierda y centroderecha de Suecia se disputaban una estrecha victoria en las elecciones del domingo, en la que los sondeos a boca de urna mostraron un avance del partido nacionalista, en un momento en que uno de los estados más liberales de Europa gira a la derecha.



El partido opositor de centroderecha Alianza obtuvo el 39,6% de los votos, mientras que la coalición gobernante centroizquierdista de socialdemócratas y verdes, junto con sus aliados de izquierdas en el Parlamento, obtuvieron el 39,4%, según un sondeo a boca de urna de la cadena pública SVT.



La formación nacionalista y antiinmigración Demócratas de Suecia (SD), con raíces supremacistas, creció hasta el 19,2% de los sufragios desde el 12,9% de los comicios anteriores, según el sondeo.



Otra encuesta menor de TV4 indicó que el SD logró el 16,3% de las preferencias de los electores. La Autoridad Electoral sueca ofrecerá un recuento parcial entre las 20:00 y las 21:00 GMT.



El proceso de formación de un gobierno estable en un Parlamento estancado podría durar semanas e, incluso, terminar potencialmente en un fracaso.



La enemistad entre los dos principales bloques políticos ha definido la política sueca durante décadas y el ascenso del SD -durante mucho tiempo un grupo paria en el Parlamento- ha complicado aún más el panorama.



El éxito del SD llega tras un aumento en la popularidad otros partidos de extrema derecha en Europa, en medio de una creciente polémica sobre la identidad nacional, los efectos de la globalización y los temores a la inmigración tras los conflictos armados vividos en Oriente Medio y África del Norte.



La elección se sumará a las preocupaciones de Bruselas, ya que la Unión Europea entrará ahora en modo campaña antes de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, que podrían dar más voz a los grupos euroescépticos y frustrar los esfuerzos por aumentar la integración en el bloque.



La jornada

Los centros de votación abrieron a las 8 de la mañana y cerraron a las ocho de la tarde para que los algo más de 7 millones de electores puedan depositar los sufragios que permitirán renovar el Riksdag (Parlamento).



El Gobierno saliente, presidido por el socialdemócrata Kjel Stefan Löfven, es una coalición entre el Partido Socialdemócrata y los Verdes, con el apoyo externo de los ex comunistas.



Entre los tres reunieron casi el 44% de los votos de los comicios celebrados hace cuatro años, aunque el Gobierno ha tenido que superar la amenaza de elecciones anticipadas, mociones de censura, y salidas forzadas de ministros.



El Partido Moderado (conservador, en la oposición) obtuvo el segundo puesto en aquellos comicios, en los que el SD alcanzó casi el 13% pero aquel rechazó pactar con la ultraderecha.



La ultraderecha sueca, que se ha beneficiado de la crisis por la oleada de refugiados llegados en los últimos años, aspira a reforzar su papel de árbitro y romper el aislamiento creciendo tanto que no pueda ser ignorada por el resto de partidos, de los que lo separa también su postura a favor de la salida de la Unión Europea (UE).



Según las leyes electorales suecas, no es necesario tener mayoría absoluta para gobernar, basta con no tener una mayoría en contra.



El líder conservador, Ulf Kristersson cuenta con que la ultraderecha permita un ejecutivo de centroderecha antes que dejar mandar a la izquierda.



Pero el líder del SD, Jimmie Akesson, ya ha avisado de que su apoyo no es automático y menos gratuito, aunque sus electores parecen apoyar un eventual Gobierno con los conservadores.



El resto de los partidos, especialmente los socialdemócratas, ha centrado buena parte de sus ataques en campaña en el partido de Åkesson.



Durante la campaña electoral la inmigración y la delincuencia han sido por primera vez cuestiones dominantes y han restado protagonismo a asuntos habituales como el modelo de bienestar, los impuestos y la sanidad.



Los 163.000 solicitantes de asilo recibidos en 2015 por Suecia (la cifra per cápita más alta de la Unión Europea) colapsaron el sistema de acogida sueco y el país ha pasado de tener la política de asilo más generosa de la UE a impulsar políticas más restrictivas.

Fuente: EFE