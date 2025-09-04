Agencia AFP
Portugal: sube a 17 muertos y 21 heridos el balance del accidente de un funicular con heridos de varias nacionalidades
El balance del descarrilamiento de un emblemático funicular en el centro de Lisboa ascendió este jueves a 17 muertos tras el fallecimiento de dos heridos durante la noche, anunció la jefa de los servicios de socorro de la capital , Margarida Castro.

El accidente, ocurrido la tarde del miércoles, también dejó 21 heridos, 11 de ellos extranjeros: dos españoles, dos alemanes, una francesa, un italiano, un suizo, un canadiense, un coreano, un marroquí y un caboverdiano. Castro añadió que la nacionalidad de los fallecidos será comunicada posteriormente por la fiscalía.

Francisco Sanz
Rescatistas y bomberos trabajan en el lugar del descarrilamiento del funicular Gloria en Lisboa, Portugal, el 3 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES).
Rescatistas y bomberos trabajan en el lugar del descarrilamiento del funicular Gloria en Lisboa, Portugal, el 3 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES).

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, exigió este jueves una investigación externa e independiente a Carris, la empresa de transporte urbano de la ciudad, para averiguar las causas del accidente de ayer, miércoles, del funicular de Gloria, donde al menos 16 personas murieron y 23 resultaron heridas.

“Pedí anoche al presidente de Carris que no solo se abra una investigación interna, sino también una externa e independiente que dirima todas las responsabilidades lo antes posible”, dijo Moedas en una comparecencia conjunta con el primer ministro, Luís Montenegro, ante los medios.

En ese sentido, subrayó, “en nombre de los lisboetas” que él, como alcalde, es el primer interesado en averiguar lo que pasó.

“Todo lo que se pueda decir en este momento son meras especulaciones, la ciudad necesita respuestas”, remarcó Moedas.

Sobre otros funiculares que hay en Lisboa, el edil señaló que se está llevando de inmediato una revisión y que una vez concluya volverán a estar operativos.

La policía se encuentra en el lugar del accidente del funicular de Gloria, que causó 16 muertos en Lisboa el 4 de septiembre de 2025. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
La policía se encuentra en el lugar del accidente del funicular de Gloria, que causó 16 muertos en Lisboa el 4 de septiembre de 2025. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
/ PATRICIA DE MELO MOREIRA

“Voy a convocar una reunión del Ayuntamiento de Lisboa para el lunes con este punto único en la agenda”, apuntó el responsable municipal en su intervención desde la residencia oficial del primer ministro en el palacio de São Bento.

