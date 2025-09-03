La policía y los bomberos trabajan en el lugar del accidente del funicular en Lisboa, el 3 de septiembre de 2025. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
PATRICIA DE MELO MOREIRA
Portugal: Varios muertos al descarrilar un famoso funicular turístico del centro de Lisboa
Al menos una veintena de víctimas, entre las que hay varios muertos y heridos, se registraron este miércoles al descarrilar el (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de , dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital.

La fuente no pudo confirmar que haya tres fallecidos, como han informado algunos medios de comunicación portugueses, y señaló que los datos de que dispone son preliminares.

Francisco Sanz
Sobre el terreno, EFE pudo constatar que el funicular ha volcado y que su techo ha quedado completamente aplastado.

En la zona hay un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias.

Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se concentran en las inmediaciones, muchos grabando con sus móviles.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

