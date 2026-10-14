Resumen
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El multimillonario Elon Musk sugirió el miércoles que cualquier interrupción reportada por Ucrania en su sistema de comunicaciones satelitales Starshield es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, y no de su empresa.
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