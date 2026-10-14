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Resumen

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El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, después de recibir la Medalla Nacional de la Ciencia, en el Instituto de la Paz, en Washington, DC, el 8 de octubre de 2026. (WIN MCNAMEE / Getty Images vía AFP)
El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, después de recibir la Medalla Nacional de la Ciencia, en el Instituto de la Paz, en Washington, DC, el 8 de octubre de 2026. (WIN MCNAMEE / Getty Images vía AFP)
/ WIN MCNAMEE
Por Agencia AFP

El multimillonario Elon Musk sugirió el miércoles que cualquier interrupción reportada por Ucrania en su sistema de comunicaciones satelitales Starshield es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, y no de su empresa.

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