El multimillonario Elon Musk sugirió el miércoles que cualquier interrupción reportada por Ucrania en su sistema de comunicaciones satelitales Starshield es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, y no de su empresa.

“Los sistemas Starshield son propiedad y están bajo el control del gobierno estadounidense. Cualquier límite de velocidad o de uso lo decide el Ejército de Estados Unidos y, en última instancia, el presidente” Donald Trump, dijo Musk.

El multimillonario también estableció una distinción entre Starshield, utilizado por Ucrania para sus comunicaciones en el frente, y Starlink, limitado a usos civiles.

Ambos sistemas satelitales fueron diseñados por SpaceX, la empresa de Elon Musk.

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