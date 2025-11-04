Embajador de Trump en la OTAN supervisa en Kiev envíos de misiles Patriot

El embajador de EE.UU. ante la OTAN, Matthew Whitaker, fue recibido el lunes junto a sus homólogos de algunos de los principales socios europeos de Ucrania por el presidente Volodymyr Zelensky, en una reunión celebrada en Kiev que sirvió para explorar nuevas posibilidades de reforzar las defensas aéreas ucranianas.

“Quiero asegurarme de que todo funciona de forma correcta, de que el Ejército (ucraniano) está recibiendo todo lo que necesita, que los sistemas de defensa aérea Patriot y los misiles PAC-3 y PAC-2 se están entregando de la forma más rápida posible, para que ustedes puedan proteger su infraestructura crítica ahora que se acerca el invierno”, dijo Whitaker, citado por la presidencia ucraniana, durante el encuentro.

Whitaker es uno de los pocos altos cargos de la administración Trump que ha visitado Kiev desde la llegada a la Casa Blanca del promotor inmobiliario neoyorquino. Su visita y su participación en la reunión junto con representantes de los aliados europeos de Ucrania es otro signo de la mejora de las relaciones entre Zelensky y Trump.

El embajador de Trump ante la OTAN dijo también que Ucrania, EE.UU. y los países europeos que pagan por el armamento estadounidense que compra Kiev están trabajando en los paquetes de material militar que los ucranianos han de recibir este mes y el siguiente a través de esta fórmula.

Además de la cuestión de reforzar las defensas aéreas de Ucrania -con sistemas como los Patriot, pero también con los cazas suecos y franceses que Kiev espera recibir-, en el encuentro se abordó la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia.

Batería de misiles antiaéreos Patriot. Foto: EFE/Javier Lizón/ Archivo

Zelensky agradeció a Whitaker las recientes sanciones dictadas por Trump contra los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil y reiteró su agradecimiento a Alemania por los dos sistemas de misiles Patriot adicionales entregados por Berlín hace unos días.

El presidente ucraniano también animó a más países a sumarse a quienes han contribuido ya con dinero a la compra de armamento para Ucrania en EE.UU., que desde la llegada de Trump ha dejado de enviar material militar gratis a Kiev.

Además de Alemania y EE.UU. estuvieron representados en la reunión los Gobiernos de Reino Unido, Francia, Italia, Polonia, Canadá y Países Bajos.