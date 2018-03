Embajador ruso dice que no hay "ninguna prueba" de que Skripal esté enfermo Alexander Yakovenko puso en duda la versión oficial y apuntó que no existen pruebas que demuestren el estado de salud del ex agente ruso

Además, Alexander Yakovenko indicó que no sabe cuánto tardará Moscú en tomar represalias ante las medidas impuestas por el Reino Unido. (Foto: Twitter)