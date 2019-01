Jefe de búsqueda del avión de Emiliano Sala: "No espero encontrar a nadie vivo"

Londres. El jefe de la Aviación de Búsqueda del Canal de la Mancha, John Fitzgerald, aseguró que no esperan encontrar "a nadie vivo" en las tareas de localización del avión desaparecido en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala.

El oficial jefe de búsquedas aéreas de las islas del canal, John Fitzgerald, dijo a The Associated Press que no espera “encontrar a persona alguna con vida. Creo que la guardia costera tampoco. No sabemos cómo desapareció”.

En declaraciones vía telefónica, Fitzgerald añadió que el avión “simplemente desapareció. No hubo conversación por radio”.

►Desaparece avión en el que viajaba el delantero argentino Emiliano Sala

►Lo que se sabe de la búsqueda del avión donde viajaba el futbolista Emiliano Sala

►"Es desesperante", dice padre de Emiliano Sala tras la desaparición del avión | VIDEOS



"Simplemente desapareció. No hubo comunicación por radio", señaló.

La policía de Guernsey, isla situada frente a la costa de Normandía, cerca de la que se cree que desapareció la avioneta, confirmó que en estos momentos hay dos aviones, dos helicópteros y un barco buscando cualquier rastro en el mar.

Además, anunció que aún no se ha encontrado ninguna pista y que las condiciones durante la pasada noche fueron complicadas, con olas de hasta dos metros de altura y poca visibilidad.

Las autoridades indican que el mar está mucho más tranquilo y la visibilidad es buena, aunque las condiciones meteorológicas están empeorando a lo largo del día.

Fuente: EFE