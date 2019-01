El premonitorio mensaje que Emiliano Sala le envió a un amigo antes de subir al avión

El futbolista argentino Emiliano Sala expresó en un mensaje de voz enviado a amigos su preocupación por las condiciones de la avioneta en la que iba a bordo previo a que se perdiera el rastro de la nave el lunes en el Canal de la Mancha.

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff", dice el mensaje de voz que se le atribuye a Sala, según reproducen este martes medios de prensa locales.

"Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo", dice supuestamente Sala en el mensaje de Whatsapp.

El ex compañero de Sala en Bordeaux, el uruguayo Diego Rolán, había revelado a la prensa la existencia de un audio en el que Sala hablaba sobre su preocupación respecto al vuelo.

"Emiliano le mandó un mensaje a un amigo desde el vuelo y le dijo que tenía miedo, que si no lo encontraban ya sabían que había pasado", aseguró.

El delantero charrúa se refería al francés Nicolas Pallois, defensa del Nantes, el equipo del que Sala fue a despedirse.

El francés reveló que lo acompañó al aeropuerto y dio más detalles a medios franceses. Sostuvo que el avión en el que el argentino viajó rumbo a Cardiff era el mismo en el que se había desplazado a Nantes tras firmar contrato con el club galés "en un vuelo con muchas turbulencias, por lo que le preocupaba su seguridad en el trayecto de vuelta".

En una entrevista con Las Voces del Fútbol, en AM 1010 de Uruguay, Rolán se mostró abatido por la noticia pero sin perder las esperanzas.

"Estoy impactado con lo de Emiliano Sala. Fue compañero mío y compartimos muchas cosas, espero que pueda aparecer", afirmó.

Ellos compartieron equipo en el Girondins de Bordeaux en la temporada 2014-2015 y el uruguayo ya había posteado un ruego en Twitter cuando se enteró de la situación.

Sala, de 28 años, acababa de firmar su pase del Nantes francés al Cardiff City, el club galés que compite en la primera división inglesa.



Fuente: AFP / "La Nación", Argentina (GDA)