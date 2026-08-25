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Resumen

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El jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallagher. Foto: EFE/EPA/RAMIL SITDIKOV/REUTERS
El jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallagher. Foto: EFE/EPA/RAMIL SITDIKOV/REUTERS
Por Agencia EFE

El emisario del Vaticano, Paul Richard Gallagher, llamó este martes a Rusia a poner fin “lo antes posible” a la guerra en Ucrania, justo cuando se han estancado los intentos de Estados Unidos de mediar entre ambos bandos en conflicto.

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