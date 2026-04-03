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Fotografía del presidente francés, Emmanuel Macron, durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional este martes, en el Palacio del Elíseo, en París (Francia). Foto: EFE/EPA/ Thomas Padilla
Fotografía del presidente francés, Emmanuel Macron, durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional este martes, en el Palacio del Elíseo, en París (Francia). Foto: EFE/EPA/ Thomas Padilla
Por Agencia EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó desde Seúl este viernes por crear una “coalición de independientes” formada por países democráticos para contrarrestar el “dominio” de China y la “imprevisibilidad” del presidente estadounidense, Donald Trump.

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