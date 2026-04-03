El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó desde Seúl este viernes por crear una “coalición de independientes” formada por países democráticos para contrarrestar el “dominio” de China y la “imprevisibilidad” del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Debemos impulsar nuevas colaboraciones. (...) Nuestro objetivo es no ser vasallos de dos potencias hegemónicas. No queremos depender del dominio de China, ni exponernos demasiado a la imprevisibilidad de Estados Unidos”, declaró en un evento con estudiantes de la Universidad de Yonsei, en Seúl, durante su visita de Estado a Corea del Sur.

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Así, Macron defendió la formación de “una coalición de países independientes”, en la que participen “quienes creen en la cooperación” y no quieran “depender” de Pekín “ni estar alineados” con Washington. “No debemos permanecer pasivos”, manifestó.

Para el dirigente francés, las democracias que tienen una agenda común en defensa del orden internacional basado en la Carta de Naciones Unidas, en ciencia y en innovación tienen “mucho que hacer juntas”. “Debemos impulsar esta era, basada en la colaboración, para implementar nuestra capacidad de afrontar estos desafíos”, insistió.

El presidente de Francia Emmanuel Macron y el mandatario de Estados Unidos Donald Trump. (Foto de Thibault Camus y ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / varias fuentes / AFP). / THIBAULT CAMUS ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

“Creemos en el cambio climático, en el comercio libre, y en la capacidad de la diplomacia para resolver la inestabilidad”, aseveró, mencionando como aliados para esta “tercera vía” no solo a Corea del Sur, desde donde dijo estas palabras, sino a Europa, Canadá, Japón, Brasil, India o Australia.

En la víspera, Macron ya se mostró crítico con la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, así como las peticiones de su homólogo estadounidense para llevar a cabo una operación militar para reabrir el estrecho de Ormuz. Hoy, fue más allá al citar los fracasos de las misiones “en Irak, Afganistán y Libia”.

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