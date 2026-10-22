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Resumen

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirige a la audiencia mientras preside una reunión del consejo de seguridad para revisar las "medidas de seguridad para las próximas semanas". Foto: AFP
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirige a la audiencia mientras preside una reunión del consejo de seguridad para revisar las "medidas de seguridad para las próximas semanas". Foto: AFP
/ TERESA SUAREZ
Por Agencia AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció el jueves “actos sediciosos” de grupos “de ultraizquierda”, a los que acusa de querer “hacer caer la República”, tras los actos violentos y saqueos cometidos durante las manifestaciones por el alto coste de la vida.

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