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Resumen

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Agentes de policía se encuentran frente a una tienda saqueada mientras estallaban enfrentamientos en la Plaza de la República tras una manifestación no autorizada, en el centro de París. Foto: Matthieu RONDEL / AFP
Agentes de policía se encuentran frente a una tienda saqueada mientras estallaban enfrentamientos en la Plaza de la República tras una manifestación no autorizada, en el centro de París. Foto: Matthieu RONDEL / AFP
/ MATTHIEU RONDEL
Por Agencia AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció este lunes “fallos” en la policía en respuesta a los disturbios que estallaron durante las protestas por el costo de la vida, pero rechazó la renuncia de su ministro del Interior y pidió actuar duramente contra los “alborotadores”.

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