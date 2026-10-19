El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció este lunes “fallos” en la policía en respuesta a los disturbios que estallaron durante las protestas por el costo de la vida, pero rechazó la renuncia de su ministro del Interior y pidió actuar duramente contra los “alborotadores”.

A seis meses de la elección presidencial, a la que ya no puede presentarse, el caos registrado este fin de semana en las grandes ciudades puso contra las cuerdas al gobierno, acusado de no haber anticipado el riesgo de desbordamientos.

Cientos de tiendas saqueadas, el ayuntamiento de Limoges incendiado y el de Marsella dañado, autos quemados, choques entre alborotadores y fuerzas de seguridad... Las autoridades describieron un caos “sin precedentes”.

El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, fue incendiado durante un ataque de manifestantes. (EFE/Cuenta oficial del Ayuntamiento De Limoges en X). / Cuenta oficial del Ayuntamiento De Limoges en red social X

El ministro del Interior, Laurent Núñez, reconoció una pérdida de control de la policía en “algunas ciudades” durante las protestas en toda Francia, que se saldaron con más de 2.500 arrestos y casi 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad heridos.

“No puedes mirar a los comerciantes a la cara cuando tienes cientos de comercios que han sido saqueados y decir que no hemos perdido el control sobre algunas de estas grandes ciudades”, afirmó.

Nuñez admitió en la emisora ​​France Inter “una falta de previsión” el sábado en la movilización de las fuerzas de seguridad, muy inferiores en número frente a los alborotadores y saqueadores que acudieron en masa a las protestas.

Se estimó que alrededor de 60.000 agentes fueron desplegados en el país ese día.

Tras el caos, el ministro dijo que había presentado su dimisión.

“Teniendo en cuenta la necesidad de un mando continuo de las fuerzas del orden en el contexto actual, el presidente la rechazó”, indicó el Elíseo en un comunicado.

Algunos políticos de la oposición pidieron la destitución de Núñez pero Macron le ordenó que tomara “todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia sobre los fallos de anticipación e inteligencia que llevaron a la violencia”, según la presidencia.

También le instó a actuar con contundencia.

“Para poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos, (Macron) también ha ordenado al ministro del Interior que ponga en marcha lo antes posible sobre el terreno nuevos modos operativos para las fuerzas de seguridad interior en la lucha contra los alborotadores”, añadió el Elíseo.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, entonó el mea culpa al reconocer que las autoridades han “fallado indiscutiblemente”.

Según él, el servicio de inteligencia francés es muy eficaz “en la lucha contra el terrorismo islamista” contra “la delincuencia organizada” y contra “las injerencias extranjeras, pero manifiestamente no sabe luchar correctamente contra la ultraizquierda”.

“Es un punto muy importante porque en los próximos años, una de las amenazas que enfrenta nuestro país son los sediciosos de extrema izquierda que querrán desestabilizar nuestras instituciones”, añadió.

El alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, dijo que “calles enteras” han sido “sistemáticamente devastadas” y algunos “monumentos han sido deteriorados y destruidos”. Pero distinguió “entre el movimiento social” y “los alborotadores”.