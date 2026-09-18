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Resumen

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, da una conferencia de prensa al final de la Cumbre del Consejo Europeo en Bruselas. Foto: Ludovic MARIN / AFP
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, da una conferencia de prensa al final de la Cumbre del Consejo Europeo en Bruselas. Foto: Ludovic MARIN / AFP
/ Ludovic MARIN / AFP
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este viernes que la naturaleza de la “agresividad rusa” y de sus amenazas en Europa está cambiando, al tiempo que Moscú ha intensificado las acciones híbridas contra Francia y otros países europeos, y anunció que ha pedido a su Gobierno que elabore un “plan de protección” de las infraestructuras críticas en el país.

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