El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este viernes que la naturaleza de la “agresividad rusa” y de sus amenazas en Europa está cambiando, al tiempo que Moscú ha intensificado las acciones híbridas contra Francia y otros países europeos, y anunció que ha pedido a su Gobierno que elabore un “plan de protección” de las infraestructuras críticas en el país.

“La naturaleza de la agresividad rusa y de las amenazas en Europa está cambiando”, afirmó en una declaración a la prensa tras reunir en el Elíseo a los jefes de los principales partidos políticos en Francia para abordar la situación internacional y su impacto en la seguridad y la energía en Francia.

Macron aseguró que, “en las últimas semanas, la amenaza híbrida rusa contra los europeos y Francia se ha intensificado”, y constató que Rusia ha multiplicado desde el verano los ataques e incidentes, entre ellos un ataque con drones contra un tren que conectaba Kiev con Varsovia, un intento de atentado en Leipzig (Alemania), el lanzamiento de un cohete cerca de una fragata danesa y varias incursiones en el espacio aéreo de países europeos.

El jefe de Estado francés afirmó que los servicios de inteligencia y seguridad franceses han constatado también una multiplicación de actos hostiles en Francia.

Un plan para proteger infraestructuras críticas

Esa realidad hace necesario un refuerzo de la vigilancia frente a las amenazas híbridas, dijo Macron, que señaló que el Gobierno debe preparar un plan de protección de las infraestructuras críticas y de los centros más sensibles de la base industrial y tecnológica de defensa de Francia frente a posibles ataques con drones y ciberataques.

Coronavirus en Francia | Últimas noticias | Último minuto: reporte de infectados y muertos hoy, miércoles 31 de marzo de 2021 | COVID-19 | (Foto: EFE). / IAN LANGSDON

Francia también está reforzando sus mecanismos para combatir las injerencias extranjeras y los ciberataques, dijo Macron, tras recordar que el país creó hace cinco años Viginum, el organismo encargado de detectar y combatir las operaciones de manipulación de información procedentes del extranjero.

París, según señaló, colabora con países como Rumanía y Moldavia frente a este tipo de amenazas.

Pese a esas amenazas crecientes, Macron defendió el mantenimiento del apoyo francés y europeo a Ucrania, al considerar que es necesario para la seguridad de Francia y para alcanzar una paz “justa y duradera”.

Francia y el Reino Unido siguen coordinando la denominada coalición de voluntarios, cuyos países participantes tienen previsto realizar en las próximas semanas ejercicios en territorio europeo, apuntó.