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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso junto al submarino 'Le Temeraire' (El Temerario) en la base naval de submarinos nucleares de Ile Longue en Crozon, el 2 de marzo de 2026. (EFE/EPA/YOAN VALAT).
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso junto al submarino 'Le Temeraire' (El Temerario) en la base naval de submarinos nucleares de Ile Longue en Crozon, el 2 de marzo de 2026. (EFE/EPA/YOAN VALAT).
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles el fallecimiento de un segundo casco azul francés de la fuerza de la ONU en Líbano (FINUL) que había resultado herido de gravedad en el incidente en el que murió en el acto un primer soldado, una emboscada que París atribuye a Hezbolá.

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