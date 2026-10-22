icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a una reunión del Consejo de Seguridad en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 22 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/TERESA SUAREZ / POOL MAXPPP OUT
El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a una reunión del Consejo de Seguridad en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 22 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/TERESA SUAREZ / POOL MAXPPP OUT
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que las autoridades restringirán las manifestaciones en los próximos días para restablecer el orden tras los disturbios del pasado sábado y convocó un Consejo de Defensa para el viernes con el fin de adoptar medidas adicionales de seguridad.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.