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El presidente de Francia Emmanuel Macron y el mandatario de Estados Unidos Donald Trump. (Foto de Thibault Camus y ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / varias fuentes / AFP).
El presidente de Francia Emmanuel Macron y el mandatario de Estados Unidos Donald Trump. (Foto de Thibault Camus y ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / varias fuentes / AFP).
/ THIBAULT CAMUS ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, contestó este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que sus comentarios sobre su matrimonio con Brigitte “no son elegantes ni están a la altura”.

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