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Macron apoyó endurecer las normas para facilitar las devoluciones de migrantes sin derecho a permanecer, pero descartó crear centros de retorno. Foto: EFE/EPA/TOM NICHOLSON
Macron apoyó endurecer las normas para facilitar las devoluciones de migrantes sin derecho a permanecer, pero descartó crear centros de retorno. Foto: EFE/EPA/TOM NICHOLSON
/ TOM NICHOLSON / POOL
Por Agencia AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, criticó este viernes la idea de crear fuera de la Unión Europea centros de deportación para migrantes en situación irregular, y afirmó que París se opondrá a los esfuerzos para que el bloque los financie.

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