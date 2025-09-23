El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFPND
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFPND
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Agencia AFP
Agencia AFP

Macron dice que Trump podría ganar el Nobel de la Paz si “detiene” la guerra en Gaza
El presidente de Francia, , dijo este martes que su homólogo estadounidense, , podría ganar el premio Nobel de la Paz solo “si detiene” el conflicto entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza.

“Veo a un presidente estadounidense que se moviliza, que reiteró esta mañana ante el podio [de la ONU] ‘quiero la paz. Resolví siete conflicto’. Que quiere el premio Nobel de la Paz. El solo es posible si usted resuelve este conflicto”, declaró Macron a la cadena BFMTV, dirigiéndose a Trump.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump: “Lo único que me dio la ONU es un teleprónter roto y unas escaleras estropeadas”

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el magnate republicano no ha ocultado su ambición de conseguir un Nobel de la Paz, un galardón que uno de sus grandes rivales demócratas, el , ganó poco después de asumir el cargo en 2009.

Macron advirtió también que no se quedaría “de brazos cruzados” en caso de represalias israelíes después de que el lunes como Estado, un gesto orientado a alcanzar la paz entre israelíes y palestinos que, aunque histórico, sigue siendo principalmente simbólico.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados, el 22 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/LUKAS COCH
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados, el 22 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/LUKAS COCH

La orquestados por el movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí, en los que murieron 1.219 personas, en su mayoría civiles.

La represalia israelí en Gaza, , ha provocado la muerte de más de 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, cifras que la considera confiables.

