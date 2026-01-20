Macron en Davos: “No hay que dejarse impresionar” por las amenazas de Estados Unidos

El presidente francés Emmanuel Macron habla durante una sesión plenaria en el Salón de Congresos durante la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
El presidente francés Emmanuel Macron habla durante una sesión plenaria en el Salón de Congresos durante la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
El presidente de Francia, , dijo este martes que “no hay que dejarse impresionar” y que “hay que mantener la calma” frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, , y a lo que parece el derrumbe del sistema multilateral que ha permitido mantener cierto orden en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.

“Hay que estar calmados, hay que mantenernos en nuestros principios, no hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte ni a una técnica de intimidación”, declaró a su salida del auditorio en el que momentos antes se había dirigido a los líderes que participan en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

En una atropellada caminata por los pasillos del Centro de Congresos donde se celebra esta cumbre de líderes, perseguido por decenas de periodistas, Macron señaló que “hay que defender nuestros intereses, de Francia y de los europeos, y también nuestros principios y la paz”.

Preguntado sobre si todavía se puede considerar a Trump “un aliado” cuando cada día lanza amenazas contra Europa, Macron señaló: “Le corresponde a él dar la respuesta, aunque en efecto no es un comportamiento que corresponde a esa calificación”.

El mandatario francés reconoció que la “es una instancia debilitada si no somos coherentes”.

“¡Ya basta!”, reaccionó el lunes 5 de enero el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos. (AFP)

