Daniel Bedoya Ramos
Macron entre la espada y la pared tras renuncia de su primer ministro: “No tiene ningún peso en el Parlamento”
Emmanuel Macron parece haber entrado a un callejón sin salida. La política de Francia pasa por uno de sus peores momentos tras la renuncia sorpresiva del primer ministro Sébastien Lecornu 27 días después de ser designado, lo que deja al presidente francés con algunas alternativas, aunque cada una es más complicada que la otra, con su propia dimisión como el desenlace salida más extremo.

