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Resumen

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El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso tradicional ante las fuerzas armadas en vísperas del desfile militar del Día de la Bastilla en el Ministerio de Defensa en París, Francia, el 13 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/THOMAS PADILLA
El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso tradicional ante las fuerzas armadas en vísperas del desfile militar del Día de la Bastilla en el Ministerio de Defensa en París, Francia, el 13 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/THOMAS PADILLA
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que “Europa se está convirtiendo en una potencia” y aseguró que Francia y los europeos están dispuestos a defender “la libertad y el derecho” y lo harán “al precio de la sangre si fuera necesario”.

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