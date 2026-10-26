El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó este lunes al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su cuarta victoria electoral, y le invitó a fortalecer la asociación estratégica entre Brasil y Francia por “un mundo más justo”.
“Francia y Brasil tienen mucho que construir juntos. Frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo, fortalezcamos nuestra asociación estratégica y hagamos vivir la amistad entre nuestros dos países al servicio de un mundo más justo”, escribió Macron en sus redes sociales, tras expresar sus “más sinceras felicitaciones” a Lula por su reelección.
Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 52 % de los votos, frente al 48 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.
El presidente brasileño asumirá un nuevo mandato el próximo 5 de enero en Brasilia, con 81 años. Será la cuarta vez que llegue a la Presidencia, un hecho sin precedentes en la historia del país.
El candidato brasileño Flávio Bolsonaro pidió este martes 20 de octubre a la justicia electoral que anule por propaganda indebida en WhatsApp la candidatura de su rival, el presidente Lula, quien planea hacer lo mismo contra el senador derechista por supuesta interferencia de Meta en el balotaje. (AFP)