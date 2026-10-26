El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó este lunes al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su cuarta victoria electoral, y le invitó a fortalecer la asociación estratégica entre Brasil y Francia por “un mundo más justo”.

“Francia y Brasil tienen mucho que construir juntos. Frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo, fortalezcamos nuestra asociación estratégica y hagamos vivir la amistad entre nuestros dos países al servicio de un mundo más justo”, escribió Macron en sus redes sociales, tras expresar sus “más sinceras felicitaciones” a Lula por su reelección.

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 52 % de los votos, frente al 48 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

El presidente brasileño asumirá un nuevo mandato el próximo 5 de enero en Brasilia, con 81 años. Será la cuarta vez que llegue a la Presidencia, un hecho sin precedentes en la historia del país.

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