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Resumen

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El presidente francés Emmanuel Macron (izq.) se reúne con empresarios locales, cuyos negocios se vieron afectados por los recientes disturbios, durante su visita a Marsella, Francia, el 26 de octubre de 2026. EFE/EPA/AURELIEN MORISSARD / POOL MAXPPP OUT
El presidente francés Emmanuel Macron (izq.) se reúne con empresarios locales, cuyos negocios se vieron afectados por los recientes disturbios, durante su visita a Marsella, Francia, el 26 de octubre de 2026. EFE/EPA/AURELIEN MORISSARD / POOL MAXPPP OUT
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó este lunes al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su cuarta victoria electoral, y le invitó a fortalecer la asociación estratégica entre Brasil y Francia por “un mundo más justo”.

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