Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente francés, Emmanuel Macron, llega a una reunión del Consejo Nacional de Defensa sobre la guerra en Oriente Medio en el Palacio del Elíseo, el 17 de marzo de 2026. (Foto de Benoit Tessier / AFP).
El presidente francés, Emmanuel Macron, llega a una reunión del Consejo Nacional de Defensa sobre la guerra en Oriente Medio en el Palacio del Elíseo, el 17 de marzo de 2026. (Foto de Benoit Tessier / AFP).
/ BENOIT TESSIER
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este sábado a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, a aprovechar la oportunidad que representan las conversaciones iniciadas hoy en Islamabad para avanzar hacia una “desescalada duradera” en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.