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Resumen

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El presidente francés Emmanuel Macron interviene durante una rueda de prensa en la novena Cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Dublín, Irlanda, el 12 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/RADEK PIETRUSZKA
El presidente francés Emmanuel Macron interviene durante una rueda de prensa en la novena Cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Dublín, Irlanda, el 12 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/RADEK PIETRUSZKA
/ RADEK PIETRUSZKA
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje este viernes a las víctimas de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París, en el undécimo aniversario de los ataques, y llamó a mantener “sin descanso” la lucha contra quienes pretenden atacar a Francia.

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