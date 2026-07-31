El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó al Ministerio de Interior que tome “todas las medidas oportunas para reforzar los controles en la frontera con España”, ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad norteafricana española de Ceuta, y ofreció el apoyo de Francia.

“Se están manteniendo contactos con las autoridades españolas y marroquíes para garantizar un seguimiento exhaustivo de la situación y reforzar la coordinación entre los distintos servicios implicados”, explicaron a la prensa fuentes del entorno del presidente.

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En cuanto al ofrecimiento de ayuda, las fuentes indicaron que Francia está “dispuesta a prestar a las autoridades españolas todo el apoyo necesario, si estas lo solicitan, incluso a través de la agencia (europea) Frontex”.

Precisaron igualmente que las medidas de refuerzo se suman a las ya adoptadas en 2020 para reforzar el dispositivo de seguridad de la frontera española, que incluyeron la duplicación de las fuerzas de seguridad en la zona y la reforma del Código de Schengen en 2024 para reforzar los controles.

También mencionaron las brigadas conjuntas y la acción coordinada con las autoridades españolas para luchar contra la inmigración ilegal.

El mensaje transmitido por el entorno del presidente francés llegó unas horas después de que el ministro de Interior, Laurent Nuñez, informara de que ya anoche había “dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española”, indicó en la red social X.

Un grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta este viernes, donde se han registrado violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla. Foto: EFE/ Reduan Dris

“Además, he activado la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para llevar a cabo controles exhaustivos”, agregó el ministro.

En una entrevista en la radio RTL, Nuñez precisó también que estuvo en contacto ayer y lo volverá a estar hoy con su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska.

La posición francesa es más moderada que la adoptada por los Gobiernos de Italia y Finlandia, que han llegado a reclamar la suspensión de España del espacio Schengen ante la llegada irregular de cerca de 50.000 migrantes a Ceuta (según una primera estimación de las autoridades españolas), en un episodio que ha causado al menos 34 muertos.

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