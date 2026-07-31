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Resumen

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El presidente francés, Emmanuel Macron, junto al primer ministro, Sebastien Lecornu, y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, durante una reunión en la sede del Ministerio del Interior, en París, Francia, 27 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/SARAH MEYSSONNIER
El presidente francés, Emmanuel Macron, junto al primer ministro, Sebastien Lecornu, y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, durante una reunión en la sede del Ministerio del Interior, en París, Francia, 27 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/SARAH MEYSSONNIER
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó al Ministerio de Interior que tome “todas las medidas oportunas para reforzar los controles en la frontera con España”, ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad norteafricana española de Ceuta, y ofreció el apoyo de Francia.

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