El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso durante las celebraciones del Día de la Unidad Alemana en Saarbrücken, Alemania, el 3 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
/ CHRISTOPHER NEUNDORF / POOL
Agencia AFP
Agencia AFP

Macron pide que Chile y Francia sigan “trabajando juntos” al felicitar a Kast
Macron pide que Chile y Francia sigan "trabajando juntos" al felicitar a Kast

El mandatario francés, , felicitó este lunes al presidente electo de Chile, el ultraderechista , y le pidió que ambos países sigan “trabajando juntos”.

Kast, el candidato más a la ultraderecha desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet hace 35 años, arrasó en el balotaje del domingo frente a la comunista moderada Jeannette Jara.

Francisco Sanz
“Felicitaciones a José Antonio Kast por su elección como presidente”, escribió en español el centroderechista Macron en su cuenta en la red social X.

“Expreso el deseo de que nuestros dos países continúen trabajando juntos para afrontar los grandes desafíos globales y profundizar nuestras relaciones”, agregó.

El presidente francés, quien viajó a Chile en noviembre de 2024, también dio las gracias a su actual homólogo de izquierda, Gabriel Boric, “por el trabajo fructífero” de los últimos años.

El candidato presidencial José Antonio Kast, del opositor Partido Republicano, y su esposa María Pía Adriásola saludan a sus seguidores tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago de Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)
/ Matias Delacroix

Kast, devoto católico y padre de nueve hijos promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Este abogado ultraconservador de 59 años defiende la dictadura de Pinochet (1973-1990) que dejó 3.200 muertos y desaparecidos, y aseguró que si Pinochet estuviera vivo habría votado por él.

Chile define en el balotaje de este domingo 14 de diciembre su próximo presidente con el ultraderechista José Antonio Kast como amplio favorito frente a la izquierdista Jeannette Jara, tras una campaña marcada por el temor a la delincuencia y el alza de la migración irregular. (AFP)

