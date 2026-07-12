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Resumen

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El presidente de Francia Emmanuel Macron pronuncia un discurso durante una ceremonia de homenaje al capitán Alfred Dreyfus el 12 de julio de 2026. (EFE/EPA/THOMAS SAMSON).
El presidente de Francia Emmanuel Macron pronuncia un discurso durante una ceremonia de homenaje al capitán Alfred Dreyfus el 12 de julio de 2026. (EFE/EPA/THOMAS SAMSON).
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, reúne este lunes en París a representantes de 37 países de la Coalición de los Voluntarios para reforzar el apoyo militar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia con vistas a favorecer un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones de paz.

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