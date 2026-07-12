El presidente francés, Emmanuel Macron, reúne este lunes en París a representantes de 37 países de la Coalición de los Voluntarios para reforzar el apoyo militar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia con vistas a favorecer un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones de paz.

Fuentes del Elíseo señalaron que la defensa antiaérea constituye uno de los asuntos prioritarios para Ucrania y confirmaron la presentación en este marco de un proyecto específico europeo.

La iniciativa contempla una cooperación entre distintos países europeos -que las fuentes no precisaron- y sus industrias de defensa para desarrollar un sistema complementario, “que forma parte de un enfoque de defensa antiaérea por capas”, con una participación relevante de Ucrania y aprovechando la experiencia adquirida por sus fuerzas durante la guerra, explicaron.

París recordó que Ucrania ya cuenta actualmente con sistemas franco-italianos SAMP/T desplegados sobre el terreno y que se trabaja en una nueva generación de esta capacidad. Asimismo, el Elíseo destacó la apertura expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para facilitar a Ucrania los medios necesarios para producir interceptores Patriot.

Al menos 25 líderes de la coalición, también Zelensky

La reunión de la Coalición de los Voluntarios contará con la participación de 37 países, tras la incorporación de Moldavia y Macedonia del Norte, además de representantes de las instituciones europeas y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Al menos 25 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asistirán al encuentro que se celebrará en el Hôtel National des Invalides de París y que concluirá con una cena en el Palacio del Elíseo.

La cita pretende reforzar el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia, en un momento que el Elíseo considera de “reconvergencia y unidad transatlánticas”, tras las cumbres del G7 de junio y de la OTAN de esta semana, donde, según París, se consolidó el respaldo de Estados Unidos a Kiev.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, observa durante una reunión al margen de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026. (EFE/EPA/Michael Kappeler) / Michael Kappeler / POOL

Cinco objetivos

El Elíseo identificó cinco grandes objetivos para esta cita:

El principal será reforzar la credibilidad del dispositivo internacional de apoyo a Ucrania mediante la coordinación entre las capacidades nacionales, la cooperación industrial de defensa, la preparación de las fuerzas y la arquitectura de garantías de seguridad que deberá acompañar cualquier futuro acuerdo.

También es importante avanzar en la planificación de la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNFU), cuya estructura operativa ya está plenamente constituida cerca de París bajo liderazgo franco-británico.

El Elíseo dijo que este contingente comenzará próximamente ejercicios militares fuera de territorio ucraniano, mientras no existan condiciones para un despliegue efectivo tras un eventual alto el fuego. Con ello, Francia pretende demostrar la “credibilidad” del dispositivo y enviar a Moscú el mensaje de que los países participantes están preparados para cumplir sus compromisos de seguridad.

Los dirigentes abordarán igualmente la cooperación en materia de defensa antiaérea y antibalística, incluida la producción de armamento bajo licencia en Ucrania, así como el mantenimiento de la ayuda militar y financiera mediante nuevos paquetes de asistencia bilateral y compromisos adoptados en el marco de la UE y de la OTAN.

Otro fin es incrementar la presión sobre Rusia para que acepte un alto el fuego y permita reactivar unas negociaciones de paz actualmente estancadas, especialmente mediante el avance de un nuevo paquete europeo de sanciones y la intensificación de las medidas contra la denominada “flota fantasma”, utilizada por Moscú para eludir las restricciones internacionales.

Un objetivo más amplio consistirá en consolidar la convergencia política y militar entre los aliados para mantener una posición común en apoyo de Ucrania y de una paz “sólida y duradera”.

Antesala del desfile

La reunión servirá además de antesala al desfile militar del 14 de julio en París, la Fiesta nacional de Francia, que abrirán 500 militares de países miembros de la coalición.

Francia quiere convertir tanto la cumbre como el desfile en una demostración del “despertar estratégico” europeo frente a la guerra en Ucrania y de la capacidad del continente para asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa, señaló el Elíseo.