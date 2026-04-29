Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente francés Emmanuel Macron asiste a una sesión plenaria en el Salón de Congresos durante la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
El presidente francés Emmanuel Macron asiste a una sesión plenaria en el Salón de Congresos durante la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, siguió la broma del rey Carlos III ante Donald Trump sobre el hecho de que si no fuera por los británicos en Estados Unidos se hablaría francés y, en un mensaje en su cuenta de X, el dirigente europeo apostilló que “eso habría estado bien”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.