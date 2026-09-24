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Resumen

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla durante una entrevista con France 2 y TF1 en el Palacio del Elíseo, en París, el 24 de septiembre de 2026. (Ludovic MARIN / AFP)
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla durante una entrevista con France 2 y TF1 en el Palacio del Elíseo, en París, el 24 de septiembre de 2026. (Ludovic MARIN / AFP)
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este jueves que Francia podría ser objeto de un intento de ataque con un dron cargado de explosivos, como el registrado a principios de agosto en el aeropuerto de Leipzig y atribuido por Alemania a Rusia, al tiempo que considera creíble una nueva movilización de 300.000 soldados rusos para la guerra en Ucrania.

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