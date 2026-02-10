Encarcelan en Francia a un hombre por violar a 89 menores y matar a su madre

Un hombre de 79 años se encuentra procesado y encarcelado en Francia por haber cometido al menos 89 violaciones a menores entre 1967 y 2022 en nueve países, entre ellos Colombia y Marruecos, y las autoridades francesas lanzaron este martes un llamamiento para que sus posibles víctimas aún sin identificar puedan manifestarse.

La información la hizo pública el fiscal de Grenoble (sureste), Étienne Manteaux, en una rueda de prensa, donde también reveló que el acusado, llamado Jacques Leveugle y que está detenido desde 2024, confesó haber asesinado a su madre y a su tía, de acuerdo a la prensa francesa.

Por el momento, la investigación tiene constancia de 89 víctimas (una cuarentena de ellas ya identificadas) de entre 13 y 17 años que sufrieron agresiones sexuales en Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India y Colombia.

El caso fue descubierto gracias al sobrino del agresor, quien durante una visita de su tío a su casa, en el departamento de Isère, encontró una memoria USB en la que documentaba extensamente sus delitos (por escrito, en forma de diario, y con fotos) y lo reportó a las autoridades.

Agentes de la policía francesa participan en un operativo de seguridad en un barrio de Nantes, al oeste de Francia, el 17 de diciembre de 2025. (Foto referencial, Damien MEYER / AFP). / DAMIEN MEYER

“Los menores que han prestado declaración admiten que este hombre dedicó mucho tiempo a enseñarles idiomas extranjeros, a despertar su interés por la cultura...”, indicó el fiscal, que lo describe como un “personaje complejo”, citado por el canal televisivo BFM.

Nacido en Annecy en 1946, Leveugle se movió por estos países como supervisor de campamentos y profesor, lo que aprovechaba para acercarse a sus víctimas.