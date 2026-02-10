Encarcelan en Francia a un hombre por violar a 89 menores y matar a su madre

Escuchar
Imagen de archivo de dos gendarmes franceses. Foto: EFE / ARCHIVO
Por Agencia EFE

Un hombre de 79 años se encuentra procesado y encarcelado en Francia por haber cometido al menos 89 violaciones a menores entre 1967 y 2022 en nueve países, entre ellos Colombia y Marruecos, y las autoridades francesas lanzaron este martes un llamamiento para que sus posibles víctimas aún sin identificar puedan manifestarse.

