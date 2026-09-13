Comencemos con lo ocurrido a inicios de agosto en el aeropuerto de Leipzig/Halle cuando un dron cargado de explosivos fue encontrado cerca de un avión ucraniano. Una falla técnica evitó la detonación, pero la alarma se extendió apenas el aparato fue encontrado, sobre todo porque el terminal se utiliza para enviar mercancías a Ucrania, que sigue en guerra con Rusia.

Pero no fue el único incidente. Otros dos drones con explosivos se encontraron cerca del lugar. En Múnich también se lanzaron varios artefactos incendiarios contra una construcción. Aunque no hubo daños serios, se sospecha que el objetivo eran algunas empresas del sector defensa ubicadas en la zona.

Después de semanas de investigaciones, el Gobierno Alemán culpó a Rusia del incidente en Leipzig y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn y del centro cultural Casa Rusa en Berlín, además de acusar a Moscú de llevar a cabo una campaña de sabotaje y desestabilización. Adicionalmente, se endurecieron las condiciones de visados para ciudadanos rusos, además de poner mayor presión a la llamada ‘flota fantasma’, un escuadrón de barcos que controla el Kremlin, pero bajo bandera de terceros países para evadir las sanciones económicas.

Un técnico forense trabaja junto a un robot de desactivación de explosivos cerca de un avión de carga ucraniano en el aeropuerto de Leipzig/Halle, en Schkeuditz (este de Alemania), el 5 de agosto, después de que durante la noche se encontrara un dron cargado de explosivos cerca del avión y de que otra aeronave colisionara en pleno vuelo con un objeto volador desconocido en las inmediaciones antes de aterrizar sin incidentes. (Foto: AFP) / HENDRIK SCHMIDT

Rusia respondió señalando que cerrará centros culturales alemanes del Instituto Goethe en varias ciudades del país y rechazó cualquier implicancia en los incidentes.

La Unión Europea no ha dejado de advertir del intento del Kremlin de debilitar el bloque, que es el principal financista de Ucrania, a través de una guerra híbrida que incluye ciberataques, incursiones de drones e incluso el traspaso de su espacio aéreo, además de estrategias de desinformación en redes sociales. Pero, sobre todo, el financiamiento y apoyo ruso a grupos de extrema derecha euroescépticos y que siguen cuestionando la viabilidad de la UE.

El historiador peruano y analista internacional, Rodrigo Murillo, recuerda un incidente que ejemplifica las preocupaciones europeas: “Hace un par de años hubo una crisis de migrantes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Las investigaciones descubrieron que muchas de esas familias habían sido llevadas desde Iraq y Siria con capitales rusos. Entonces, si Moscú financia la migración y también a los partidos de extrema derecha, está financiando las contradicciones sociales que hoy día desangran a Europa por dentro”.

Por eso, cuando el presidente Vladimir Putin respondió a las acusaciones de Alemania señalando que el gobierno de Merz había “plantado pruebas” para culparlos, y que eran una “cortina de humo” ante el apoyo que podía recibir el partido Alternativa para Alemania (AfD) más de uno levantó la ceja. Justamente, el domingo pasado, este partido extremista de derecha -cuyos preceptos rozan con la ilegalidad- ganó con un contundente resultado las elecciones regionales del estado de Sajonia-Anhalt, produciendo un terremoto político en el país.

Además de su extremismo en materia de inmigración y de revisionismo histórico, AfD es un partido euroescéptico, prorruso y que está en contra del financiamiento de la guerra en Ucrania.

La amenaza de AfD

“Lo que ha hecho este triunfo de AfD es romper una barrera psicológica que había en Alemania, y en muchas partes de Europa occidental, de que la extrema derecha no era capaz de llegar al poder. Esto pese a que muchos análisis electorales mostraban hace rato que era muy probable que AfD ganara en Sajonia-Anhalt por la conformación del electorado en ese estado”, comenta a este Diario Javier Sajuria, profesor de Política Comparada y decano de Educación en la Universidad Queen Mary de Londres.

Alternativa para Alemania (AfD) ha crecido bajo el liderazgo de Ulrich Siegmund, de 35 años, quien prometió endurecer la política migratoria y eliminar la obligación de ir a la escuela. (Foto: AP) / Matthias Schrader

“Esta victoria ha mostrado que el potencial electoral de la extrema derecha es mucho más alto de lo que se creía”, agrega.

DATOS El triunfo de AfD ha puesto en alerta a los servicios de seguridad alemanes, debido a que el partido podría tener acceso a datos sensibles que pueden ser aprovechados por Moscú.

Para los servicios secretos, AfD “se dirige contra principios esenciales del orden democrático liberal”.

Desde su aparición, AfD ha normalizado discursos nacionalistas y xenófobos considerados tabú en una Alemania que aprendió a lidiar con la culpa tras la Segunda Guerra Mundial. Pero la crisis financiera y las olas migratorias de la última década fueron el caldo de cultivo para que su propaganda sea escuchada con más atención y menos rechazo, sobre todo en el este del país, en la ex Alemania socialista, que aún reniega de las consecuencias que trajo la reunificación a inicios de los años 90. Uno de sus estados es justamente Sajonia-Anhalt.

"Lo que ofrece la AfD no solo pone en peligro nuestra democracia y nuestra seguridad, sino que pone en riesgo directo el éxito económico y la prosperidad de nuestro país". Friedrich Merz, canciller de Alemania

“En Alemania es muy difícil que un partido saque un 50% de apoyo, pero AfD obtuvo casi 45% en este pequeño estado oriental, lo que significa un crecimiento brutal. Se trata de un resultado excepcional en un país que es el corazón económico de la Unión Europea. Pero también preocupa que esta generación de políticos acogidos por la AfD tiene interpretaciones polémicas sobre la responsabilidad alemana en la Segunda Guerra Mundial, y eso sí da miedo”, expresa Murillo.

La preocupación se acrecienta ante el efecto contagio que pueda producirse, pues en las próximas semanas habrá elecciones en otros estados alemanes y la victoria en Sajonia ha empoderado a la AfD. “Por ahora, es difícil pensar que este efecto vaya a expandirse más allá del eje oriental de Alemania. Yo creo que lo más interesante es ver cómo responden las otras fuerzas políticas, en particular la derecha tradicional y la centroderecha. Y, en ese sentido, la reacción del canciller Merz es tardía porque hace mucho tiempo que se viene insistiendo que normalizar el discurso de la extrema derecha y de intentar ganarles en su propia cancha era una mala idea”, agrega Sajuria.

Un participante sostiene una pancarta que imita una señal de tráfico y en la que aparece el nombre de la AfD tachado, durante una manifestación en la Puerta de Brandeburgo, en Berlín, el 7 de setiembre. La protesta se organizó un día después de que ese partido ganara por amplio margen las elecciones en el estado federado de Sajonia-Anhalt. (Foto: EFE) / CLEMENS BILAN

Y esto se vuelve a enlazar con Rusia. “El triunfo de fuerzas como AfD siempre va a ser favorable a Moscú, no necesariamente porque cambie de forma radical la postura del Gobierno Alemán respecto al apoyo a Ucrania, sino porque desordena de alguna manera la postura europea sobre la guerra, la hace más compleja y difícil de entender”, dice Sajuria.

La victoria de los extremistas de AfD en un pequeño estado alemán, donde la inmigración no tiene las cifras que en otras regiones del país y donde la población viene decreciendo, no significa que su espectro político se apodere de uno de los países claves de Europa, pero sí enciende las alarmas de lo que podría venir sino se escuchan los reclamos de los electores. Y las consecuencias podrían llegar muy tarde.