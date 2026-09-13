Entre Rusia y los extremistas de AfD: las preocupaciones de Alemania
Las tensiones entre Berlín y Moscú se han redoblado, no solo por sus posturas irreconciliables en torno a Ucrania, sino por recientes ataques perpetrados por drones rusos que pudieron causar daños severos en Alemania. Y para complicar la situación, la victoria de AfD en unas elecciones regionales ha encendido la alarma sobre la brújula hacia donde está apuntando la política del país y que podría extenderse hacia el resto de Europa.
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
No hay motivos para envidiar a Friedrich Merz. El canciller alemán es uno de los políticos más poderosos de Europa, pero los últimos acontecimientos lo han puesto en una posición crítica y peligrosamente vulnerable. Desde el intento de atentado con drones atribuido a Rusia, que ha tensado aún más las relaciones con Moscú, hasta el sorprendente triunfo de los extremistas de Afd en uno de los estados del país, que se suma al descontento de una población cada vez más cansada de cargar con las responsabilidades de la Unión Europea.
Comencemos con lo ocurrido a inicios de agosto en el aeropuerto de Leipzig/Halle cuando un dron cargado de explosivos fue encontrado cerca de un avión ucraniano. Una falla técnica evitó la detonación, pero la alarma se extendió apenas el aparato fue encontrado, sobre todo porque el terminal se utiliza para enviar mercancías a Ucrania, que sigue en guerra con Rusia.
Pero no fue el único incidente. Otros dos drones con explosivos se encontraron cerca del lugar. En Múnich también se lanzaron varios artefactos incendiarios contra una construcción. Aunque no hubo daños serios, se sospecha que el objetivo eran algunas empresas del sector defensa ubicadas en la zona.
Después de semanas de investigaciones, el Gobierno Alemán culpó a Rusia del incidente en Leipzig y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn y del centro cultural Casa Rusa en Berlín, además de acusar a Moscú de llevar a cabo una campaña de sabotaje y desestabilización. Adicionalmente, se endurecieron las condiciones de visados para ciudadanos rusos, además de poner mayor presión a la llamada ‘flota fantasma’, un escuadrón de barcos que controla el Kremlin, pero bajo bandera de terceros países para evadir las sanciones económicas.
Rusia respondió señalando que cerrará centros culturales alemanes del Instituto Goethe en varias ciudades del país y rechazó cualquier implicancia en los incidentes.
La Unión Europea no ha dejado de advertir del intento del Kremlin de debilitar el bloque, que es el principal financista de Ucrania, a través de una guerra híbrida que incluye ciberataques, incursiones de drones e incluso el traspaso de su espacio aéreo, además de estrategias de desinformación en redes sociales. Pero, sobre todo, el financiamiento y apoyo ruso a grupos de extrema derecha euroescépticos y que siguen cuestionando la viabilidad de la UE.
El historiador peruano y analista internacional, Rodrigo Murillo, recuerda un incidente que ejemplifica las preocupaciones europeas: “Hace un par de años hubo una crisis de migrantes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Las investigaciones descubrieron que muchas de esas familias habían sido llevadas desde Iraq y Siria con capitales rusos. Entonces, si Moscú financia la migración y también a los partidos de extrema derecha, está financiando las contradicciones sociales que hoy día desangran a Europa por dentro”.
Por eso, cuando el presidente Vladimir Putin respondió a las acusaciones de Alemania señalando que el gobierno de Merz había “plantado pruebas” para culparlos, y que eran una “cortina de humo” ante el apoyo que podía recibir el partido Alternativa para Alemania (AfD) más de uno levantó la ceja. Justamente, el domingo pasado, este partido extremista de derecha -cuyos preceptos rozan con la ilegalidad- ganó con un contundente resultado las elecciones regionales del estado de Sajonia-Anhalt, produciendo un terremoto político en el país.
Además de su extremismo en materia de inmigración y de revisionismo histórico, AfD es un partido euroescéptico, prorruso y que está en contra del financiamiento de la guerra en Ucrania.
La amenaza de AfD
“Lo que ha hecho este triunfo de AfD es romper una barrera psicológica que había en Alemania, y en muchas partes de Europa occidental, de que la extrema derecha no era capaz de llegar al poder. Esto pese a que muchos análisis electorales mostraban hace rato que era muy probable que AfD ganara en Sajonia-Anhalt por la conformación del electorado en ese estado”, comenta a este Diario Javier Sajuria, profesor de Política Comparada y decano de Educación en la Universidad Queen Mary de Londres.
“Esta victoria ha mostrado que el potencial electoral de la extrema derecha es mucho más alto de lo que se creía”, agrega.
DATOS
El triunfo de AfD ha puesto en alerta a los servicios de seguridad alemanes, debido a que el partido podría tener acceso a datos sensibles que pueden ser aprovechados por Moscú.
Para los servicios secretos, AfD “se dirige contra principios esenciales del orden democrático liberal”.
Desde su aparición, AfD ha normalizado discursos nacionalistas y xenófobos considerados tabú en una Alemania que aprendió a lidiar con la culpa tras la Segunda Guerra Mundial. Pero la crisis financiera y las olas migratorias de la última década fueron el caldo de cultivo para que su propaganda sea escuchada con más atención y menos rechazo, sobre todo en el este del país, en la ex Alemania socialista, que aún reniega de las consecuencias que trajo la reunificación a inicios de los años 90. Uno de sus estados es justamente Sajonia-Anhalt.
"Lo que ofrece la AfD no solo pone en peligro nuestra democracia y nuestra seguridad, sino que pone en riesgo directo el éxito económico y la prosperidad de nuestro país".
Friedrich Merz, canciller de Alemania
“En Alemania es muy difícil que un partido saque un 50% de apoyo, pero AfD obtuvo casi 45% en este pequeño estado oriental, lo que significa un crecimiento brutal. Se trata de un resultado excepcional en un país que es el corazón económico de la Unión Europea. Pero también preocupa que esta generación de políticos acogidos por la AfD tiene interpretaciones polémicas sobre la responsabilidad alemana en la Segunda Guerra Mundial, y eso sí da miedo”, expresa Murillo.
La preocupación se acrecienta ante el efecto contagio que pueda producirse, pues en las próximas semanas habrá elecciones en otros estados alemanes y la victoria en Sajonia ha empoderado a la AfD. “Por ahora, es difícil pensar que este efecto vaya a expandirse más allá del eje oriental de Alemania. Yo creo que lo más interesante es ver cómo responden las otras fuerzas políticas, en particular la derecha tradicional y la centroderecha. Y, en ese sentido, la reacción del canciller Merz es tardía porque hace mucho tiempo que se viene insistiendo que normalizar el discurso de la extrema derecha y de intentar ganarles en su propia cancha era una mala idea”, agrega Sajuria.
Y esto se vuelve a enlazar con Rusia. “El triunfo de fuerzas como AfD siempre va a ser favorable a Moscú, no necesariamente porque cambie de forma radical la postura del Gobierno Alemán respecto al apoyo a Ucrania, sino porque desordena de alguna manera la postura europea sobre la guerra, la hace más compleja y difícil de entender”, dice Sajuria.
La victoria de los extremistas de AfD en un pequeño estado alemán, donde la inmigración no tiene las cifras que en otras regiones del país y donde la población viene decreciendo, no significa que su espectro político se apodere de uno de los países claves de Europa, pero sí enciende las alarmas de lo que podría venir sino se escuchan los reclamos de los electores. Y las consecuencias podrían llegar muy tarde.
PREOCUPACIÓN REGIONAL
Las consecuencias para Europa
La victoria de AfD ha sacudido el corazón de la Unión Europea. Y no es para menos. Además de ser un partido euroescéptico y antinmigración, ha pedido el fin del apoyo alemán a Ucrania y la reanudación de los acuerdos energéticos con Rusia. La guerra en Ucrania, que se ha vuelto clave para la política europea, sigue en un callejón sin salida y cada día es más impopular entre la población que cuestiona el millonario financiamiento de un conflicto que solo ha encarecido el costo de la vida.
La polarización interna en Alemania no solo puede condicionar seriamente la política europea sobre Ucrania, sino también en la OTAN (tema ultrasensible para Putin) y la propia ampliación de la UE.
La preocupación en Bruselas se acrecienta pues el 2027 será un año electoral en Europa, con comicios presidenciales en Francia y España que podrían dejar triunfos para la extrema derecha, y que podrían debilitar más las posturas del bloque, que teme empezar a resquebrajarse por dentro.