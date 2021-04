Conforme a los criterios de Saber más

“Tu mujer, tus padres y tú están condenados a la pena capital. Tu tiempo se agota”. La amenazante misiva no entraba en rodeos. El objetivo era Pablo Iglesias, el líder de la formación de izquierda Unidas Podemos y candidato a las elecciones regionales de Madrid. Pero el mensaje no vino solo. En el sobre, interceptado hace una semana por la Dirección General de la Guardia Civil, también había cuatro balas de fusil.

El hecho hubiese pasado como una situación aislada para amedrentar a uno de los políticos más divisivos de España, sino fuera porque no fue el único mensaje amenazante, con balas y cuchillos incluidos.

En medio de una de las campañas políticas más polarizadas de España, que busca un nuevo gobierno en Madrid, las cartas también han llegado en los últimos días al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la titular de Industria, Reyes Maroto; a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez; a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que está en búsqueda de la reelección, la conservadora Isabel Díaz Ayuso; y al expresidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Este es el mensaje amenazante con las cuatro balas que recibió Pablo Iglesias la semana pasada. El izquierdista postula a la gobernación de la Comunidad de Madrid. AP

En el caso de la misiva a la titular de Industria, que recibió una navaja ensangrentada, el remitente fue localizado e identificado como una persona con problemas mentales. En el caso de los demás, las investigaciones continúan, pero sin duda están empañando una campaña electoral donde los ánimos están a flor de piel y donde claramente se ha marcado la cancha entre la izquierda y la derecha.

El partido de extrema derecha, Vox, incluso minimizó las amenazas y dudó de la autenticidad de las mismas, lo que llevó a Pedro Sánchez, el socialista presidente del Gobierno Español, a pedir “detener la espiral de odio”.

Por este motivo, Iglesias abandonó un debate radial luego que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, pusiera en duda la veracidad de los mensajes.

“Las amenazas y la violencia nunca acallarán la voz de la democracia. La libertad prevalecerá”, dijo Reyes Maroto, quien además compite en la lista socialista en las elecciones madrileñas.

Todos contra todos

Las amenazas de las ‘cartas-bala’ se han convertido ahora en el punto de discusión en la campaña, que hasta hace poco estaba destinado a la gestión de la pandemia y a la manera como el gobierno madrileño ha enfrentado la crisis versus las medidas del gobierno nacional, dirigido por los socialistas.

“Se ha levantado demasiado el tono. Es una campaña electoral muy tóxica. Se está yendo mucho más allá por culpa de la polarización”, comenta a El Comercio el analista internacional Francesco Tucci.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un acto de campaña en Pozuelo de Alarcón. EFE/J.J. Guillén

Para poner más leña al fuego, Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata por el Partido Popular, dijo que Iglesias, su más enconado rival, “nació del mal para hacer el mal” que intenta mover “el espantajo de los odios”. Días antes, denunció la utilización política de las ‘cartas-bala’ por parte de la izquierda y la calificó de “circo”. Luego, ella misma, recibiría un sobre con dos balas de 9 milímetros y el mensaje “Puta fascista. Estás muerta”.

“Con estas declaraciones se polariza más la base electoral, se fomenta la violencia porque se trata de un rival político. Con estas declaraciones ya no lo identifica como tal, sino como un enemigo, que es otra cosa. Y eso es muy peligroso”, añade Tucci.

Iglesias no dudó en responderle a Díaz Ayuso: “Si mi familia no estuviera amenaza de muerte me lo tomaría a risa, pero decir esto en un contexto de amenazas y tensión, es de una irresponsabilidad absoluta. Cuando la diferencia ideológica se lleva al ataque personal se abre la puerta al fascismo y la violencia”, escribió en Twitter.

Si mi familia no estuviera amenazada de muerte me lo tomaría a risa, pero decir esto en un contexto de amenazas y tensión, esto es de una irresponsabilidad absoluta. Cuando la diferencia ideológica se lleva al ataque personal se abre la puerta al fascismo y la violencia pic.twitter.com/0umnj1ca3q — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 29, 2021

Madrid a la derecha

Las encuestas señalan que las elecciones del 4 de mayo llevarían a la capital española aún más hacia la derecha.

Díaz Ayuso, que ha gobernado Madrid desde hace dos años, adelantó los comicios al debilitarse la coalición que el conservador PP tenía con Ciudadanos, un partido liberal de centro. Ahora, los extremistas de Vox aparecen como sus mejores aliados.

“Desde hace casi una década en España estamos asistiendo a una gran polarización. Mientras los españoles estaban acostumbrados a un bipartidismo PSOE-PP, desde hace más de diez años este bipartidismo se ha roto. Ahora tenemos partidos extremistas de derecha y de izquierda, que claramente son indicadores de que la sociedad española se está polarizando, algo que se ha acrecentado con la crisis económica y el COVID-19”, señala Tucci.

Pablo Iglesias fue vicepresidente del Gobierno Español en el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, pero renunció para postularse al gobierno regional de Madrid. REUTERS

Los sondeos ya muestran que los partidos de izquierda -el PSOE, que gobierna España; Unidas Podemos y Más Madrid- tienen difícil conseguir una mayoría en el Parlamento regional madrileño y que Ayuso será reelecta, pero con el apoyo de Vox, pese a que este partido tiene su propia candidata.

“¿Cuántas amenazas más hacen falta para que [Díaz] Ayuso deje de avalar la política del odio de la extrema derecha?”, lanzó en Twitter la candidata de Más Madrid, Mónica García, mientras que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, le pidió “no gobernar con Vox”.

