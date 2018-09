España: Fiscalía exime al rey Juan Carlos de hechos revelados por una amiga cercana

La Fiscalía Anticorrupción de España eximió al rey Juan Carlos de los hechos revelados por Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una amiga muy cercana al rey emérito que habría desvelado que este tiene cuentas en Suiza y que fue utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero.

Estos hechos fueron dados a conocer en una conversación, grabada en Londres en 2015, entre Sayn-Wittgenstein y José Manuel Villarejo, un veterano comisario de Policía que cumple prisión provisional por delitos de organización criminal, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo y falsedad documental.

En un comunicado, la Fiscalía señala hoy que no ve delito en esas revelaciones, grabadas antes de la abdicación de Juan Carlos I en favor de su hijo, Felipe VI, por lo que en ese momento, destaca el Ministerio Público, el rey emérito era inviolable, y solicita el archivo de la causa.

De las revelaciones de Sayn-Wittgenstein solo ve indicios de un delito en las posibles comisiones pagadas en la contratación del tren de alta velocidad (AVE) a La Meca (Arabia Saudí), si bien cree que estos hechos se deben investigar en una causa aparte al no guardar relación con la investigación a Villarejo.

En la conversación con el excomisario, la amiga del rey Juan Carlos habla de un terreno en Marruecos a su nombre que ella atribuye al rey emérito, de cuentas en Suiza y del contrato del AVE en Arabia Saudí, que fue adjudicado en octubre de 2011 a empresas españolas.

Sobre el terreno y las cuentas, la Fiscalía cree que no hay suficientes indicios para abrir una investigación penal y que en todo caso lo podría investigar la Agencia Tributaria, pero ve "más concretas" las referencias de Sayn-Wittgenstein a comisiones ilegales que se pudieron pagar en la obra ferroviaria a La Meca.

Sin embargo, cree que los indicios de la "eventual intervención" de Juan Carlos I en estos hechos supuestamente delictivos son "extraordinariamente débiles, pues consisten en la mera referencia que hace una persona, que no aparece directa ni indirectamente implicada en los pagos, y que tampoco manifiesta la razón de su conocimiento".

Tras la publicación el pasado julio de las conversaciones entre Sayn-Wittgenstein y Villarejo en diarios digitales españoles, la empresaria alemana denunció "una campaña de descrédito con motivación política" contra ella basada en "un sinfín de información falsa".

"Siempre he actuado correctamente y pretendo continuar viviendo mi vida de forma tranquila, con independencia de los años de acoso constante y de los intentos de descrédito público que he padecido con un sinfín de información falsa", dijo en un comunicado.

"Tengo enorme respeto por las instituciones de España, pero no puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe", concluía Sayn-Wittgenstein.

Fuente: EFE