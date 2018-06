España: Guardia civil de La Manada intentó obtener pasaporte

España. El guardia civil Antonio Manuel Guerrero, miembro del grupo de abusadores autodenominado La Manada, intentó obtener el pasaporte este lunes luego de haber sido liberado, según información de la Policía española que difiere de los argumentos de su defensa.

De acuerdo a la prensa de España, Guerrero -en libertad provisional desde el viernes 22 tras abonar la fianza de 6.000 euros impuesta por la Audiencia de Navarra- se presentó por una renovación de pasaporte ante la Oficina de Expedición de Pasaportes y Documento Nacional de Identidad (DNI) de la Policía Nacional en Tablada, en Sevilla.

Fuentes policiales indicaron a Europa Press que “saltaron las alertas de prohibición y se le denegó” la solicitud.

Asimismo, la Policía Nacional de España publicó en su cuenta de Twitter un mensaje indicando que había "pillado" a Antonio Manuel Guerrero intentando obtener el pasaporte, pese a tener vigente "una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado".

🚩Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte... teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado.#AsíNO pic.twitter.com/0LufjLXzt1 — Policía Nacional (@policia) 28 de junio de 2018

Sin embargo, su abogado, Jesús Pérez, señaló al diario El Mundo de España que el miembro de La Manada rechaza la versión de las autoridades y dijo que "se está intentando manipular lo sucedido".

Guerrero fue condenado en abril por un tribunal de Pamplona en un caso que conmocionó a España y el mundo entero al descartarse la violación en la sentencia y solo considerar que hubo abuso sexual.

Los cinco jóvenes que integran el grupo autodenominado La Manada penetraron sucesivamente a su víctima, entonces de 18 años, en un portal de un edificio durante la fiesta de los Sanfermines en julio de 2016. Se grabaron a sí mismos y compartieron los videos.

Condenados a nueve años de prisión en primera instancia, fueron puestos en libertad bajo fianza el viernes pasado en espera de la resolución de sus apelaciones, generando indignación y nuevas manifestaciones en distintas ciudades españolas.

Según su defensa, la Audiencia de Navarra pidió a Guerrero presentar su pasaporte en un plazo de cuatro días, pero ni él ni su familia -cuando aún seguía en prisión- hallaban el documento.

Por ello, indicó el abogado, la policía le recomendó sacar una cita para ver en qué situación se encontraba el pasaporte.

"Él buscaba una acreditación o documento para no tener problema con la Audiencia. Si no hubiera hecho nada, no habría pasado nada, pero como está asustado de que le han puesto tantos requisitos...", dijo Pérez.

"Le dijeron que no tenía que hacer nada porque [el pasaporte] constaba como caducado y eso era suficiente", agregó.

Antonio Manuel Guerrero, guardia civil desde 2015, fue padre mientras cumplía la prisión provisional por la denuncia contra La Manada y tiene prohibición de salida del país sin autorización judicial.

Además, las autoridades de España le advirtieron expresamente que si en algún momento no fuera localizado, se expedirá una orden de búsqueda y captura en su contra inmediatamente.



Fuente: Agencias