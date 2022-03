Un perro se encuentra retenido hace ya 16 días en el aeropuerto de Madrid, España, por no cumplir con los requisitos sanitarios para ingresar a Europa. El can en cuestión, llamado Luno, viajaba al país ibérico sin que él ni sus seres queridos pudieran imaginarse que allí comenzaría su calvario.

Esta mascota de tres años de edad nació en Ecuador. Junto a su familia, se desplazó hacia Nicaragua y luego a Costa Rica por motivos laborales. “De ahí tomamos un avión para Madrid”, rememoró Andrea Torres, su humana, en diálogo con el medio costarricense La Teja.

Previo su arribo al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Torres insistió en preguntarle al personal de la aerolínea Iberojet que era lo que “Lunito” debía tener al día para viajar. “Me dijeron que solo se pedía que estuviera sano y con las vacunas al día, salí de Costa Rica sin problema”, detalló.

Una vez que aterrizaron, la mujer se presentó ante las autoridades para proceder con los chequeos aeroportuarios correspondientes. Al momento de requisar la jaula que contenía al perro, los oficiales se dieron cuenta de que el animal no contaba con el microchip obligatorio para acceder a territorio español.

Algo enfurecida, la dueña del caniche aseguró haber consultado respecto de los requisitos para la entrada del can. “Les dije que en ningún lado me explicaron que tenía que ponerle el microchip, si me hubieran dicho que faltaba algo lo resolvía en Costa Rica, no viajaba así, exponiéndome a problemas”, remarcó.

Ante el planteo de la mujer, los guardias trataron de calmarla. “Aseguraron que se lo iban a llevar un momento para ponerle el dispositivo y después me lo regresarían. Yo tenía un mal presentimiento pero no tenía opción”, recordó con tristeza.

Andrea Torres junto a "Lunito", el cachorro que podría ser sacrificado o deportado. (Foto: Instagram)

En ese momento, comenzó el interminable suplicio. Torres fue derivada a una veterinaria, pero la gestión se fue postergando. Los minutos, horas y días pasaron sin noticias de Luno. “Estuvimos durmiendo una semana en el aeropuerto”, lamentó Torres.

Sin muchas opciones, la mujer partió hacia la ciudad de Murcia y, desde entonces, difunde su caso a través de las redes sociales con el objetivo de rescatar a su perro lo antes posible. Hasta ahora, el can no ha sido puesto en libertad continúa enjaulado.

La noticia causó revuelo en las redes y llamó la atención del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) un espacio político de origen español fundado en 2003. “Luno sigue retenido en el aeropuerto de Madrid y hoy han intentado negar el acceso a su titular”, fue uno de las últimas actualizaciones de esa agrupación.

¿Qué podría pasar con Luno?

Según el medio de Costa Rica, quien consultó a una abogada española de la Asociación para la Gestión Ética y Responsable de Animales Abandonados (AGERAA), existen al menos tres alternativas posibles para la mascota. La primera, y las más dura de aceptar, es la eutanasia o sacrificio.

“La eutanasia que fue una de las opciones que propusieron las autoridades desde un inicio”, sostuvo Mónica Olivares. Luego, mencionó una segunda opción más acorde. Esta consiste en la deportación del animal a Costa Rica, lo cual había sido planteado por su dueña tras arribar al aeropuerto madrileño.

Finalmente, la última posibilidad parece la más simple: llevar a “Lunito” a una veterinaria, ponerle el microchip, administrarle las vacunas que hagan falta y entregárselo de vuelta a su dueña. Aún así, el futuro de este caniche es todavía incierto y el tiempo se agota.

