Líder de PP español pide "derrocar" a Maduro y elecciones libres en Venezuela

Madrid. El líder del conservador Partido Popular (PP) y principal formación en el Parlamento español, Pablo Casado, aboga por "derrocar inmediatamente" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que califica de "sátrapa" y "tirano", y convocar elecciones libres para que haya una democracia efectiva.

En una entrevista con la Agencia EFE, Casado, muy crítico con la actuación del gobierno español presidido por el socialista Pedro Sánchez, pide que España lidere un grupo que "ayude a la reconstrucción de un país tan rico" como Venezuela.

"Lo que necesita (Venezuela) es la ayuda internacional para poder gestionarse (..) y poder hacer algo fundamental también que es recuperar lo que ha robado el régimen narcoterrorista de Maduro", explica.

El político español recuerda que en Venezuela, según la Organización de Estados Americanos (OEA), ha habido 12.000 detenciones, 6.000 ejecuciones, 300 casos de torturas y violaciones en las cárceles o hay actualmente 500 presos políticos.

"Lo que hay que hacer inmediatamente es derrocar al régimen del tirano, sátrapa Maduro y convocar elecciones libres para que la democracia sea efectiva", afirma Casado.

El líder del PP apuesta por "cortar las cuentas que tienen en Europa, embargar los bienes, los activos financieros, los pisos que se han comprado en Madrid los jerifaltes, los militares y todos estos corruptos ante el aplauso de la progresía en España. Que se embarguen sus bienes y que reviertan otra vez al pueblo venezolano".

Casado se muestra muy crítico con el Gobierno español y considera que "llegó tarde y de forma deshonrosa" en su actuación ante la crisis de Venezuela.

Responsabiliza a Sánchez, por ser "rehén" del Partido de izquierda Podemos, que lo apoya en el Parlamento, y al que la derecha considera que ha asesorado a los gobiernos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez.

"Es lamentable que hace dos días hubiera una reunión del Grupo de Lima con Canadá, con Chile, con Argentina, con Francia, con Alemania y que no estuviera España, España que los venezolanos nos llaman la madre patria; que no estuviera Pedro Sánchez", denuncia Casado.

El Grupo de Lima nació en agosto de 2017, cuando un grupo de gobiernos latinoamericanos condenó la "usurpación" de la Asamblea Constituyente de Venezuela al asumir las funciones del Parlamento, con mayoría de la oposición al presidente Nicolás Maduro.

En la actualidad está integrado por trece países americanos: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, después de que se descolgara México, tras la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador este año.

En la última reunión, el pasado 4 de febrero, participaron como observadores representantes de la Unión Europea (UE), Francia, Alemania, Holanda, Portugal, España y el Reino Unido así como Julio Borges, presidente del partido Primero Justicia de Venezuela y representante de Guaidó en el Grupo de Lima.

"¿Cómo es posible que no esté España liderando el grupo de Lima que tiene que llevar a Maduro a la CPI (Corte Penal Internacional) o que no haya liderado a la Unión Europea durante doce días para decir no se puede seguir dando respiración asistida a un monstruo que está sumiendo en la miseria y la opresión a su pueblo?, se pregunta Casado.

"Pido que lideremos el plan de reconstrucción y democratización de este país tan maravilloso", concluye.



Fuente: EFE