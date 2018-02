Trini Cebrián hizo noticia en España por haber obtenido recientemente su permiso de conducir a los 84 años y al primer intento. La anciana volvió a llamar la atención de la prensa este viernes luego de que cayera por un barranco cuando manejaba su vehículo, sin que por fortuna resultara herida de gravedad.



Según el diario español “El País”, el vehículo de Cebrián se salió de la ruta en una carretera cercana a su residencia en la localidad de Alginet, en Valencia, y quedó volcado de lado tras caer unos cinco metros por la ladera del barranco.

El profesor de manejo de la anciana, Vicent Roig, afirmó que Cebrián se encontró con un auto “que bajaba una rampa ocupando parte de su carril y, al pegarse todavía más a la derecha, su auto ha tocado el bordillo y se ha caído. En las imágenes parece más aparatoso de lo que ha sido. En realidad el auto ha bajado por el barranco de culo, como si hiciera marcha atrás, no ha dado vueltas".

La anciana, que tuvo que ser rescatada por los bomberos, fue llevada al hospital con heridas leves y ya se encuentra en su casa.

Efectius de Silla, Catarroja i Torrent es mobilitzen a una eixida de via d'un cotxe a un barranc en Alginet. Els bombers excarceren a una dona atrapada en el cotxe, la posen en una llitera i la pugen amb cordes per una escala pic.twitter.com/25hcWGJBOv — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) 2 de febrero de 2018

"No ha sido nada. Me ha cortado el paso un coche y me he salido", dijo a “El País” Cebrián, que tiene un carnet de conducir de tipo limitado que le permite manejar pequeños vehículos de 49 centímetros cúbicos.

"Claro que voy a seguir conduciendo, si hace falta, me compraré otro auto", afirmó la mujer. Su vehículo está reparación.

Cebrián tomó la decisión de sacar su permiso de conducir tras la muerte de su marido en el 2016. Cuando obtuvo el carnet la anciana fue reconocida por las autoridades de su localidad.