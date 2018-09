Luego de dos meses de haber sido rescatada de una secta en la selva de Perú, la joven española Patricia Aguilar habló con El Periódico de España sobre la terrible experiencia a la que fue sometida tras ser captada por el líder de grupo religioso, Félix Steven Manrique.



Aguilar señaló al medio español que tras varias sesiones de terapia ha "abierto los ojos" y que ya se siente capaz de narrar "la pesadilla" que le tocó vivir por 18 meses tras seguir al gurú peruano, ahora encarcelado por trata de personas.

La joven de 19 años está llevando un acompañamiento psicológico que le ha permitido experimentar lo que los especialistas llaman un "despertar la conciencia o el pensamiento crítico" que sucede cuando la víctima vuelve a contactar con la realidad y toma conciencia de que fue manipulada por otra persona.



Hoy, Patricia Aguilar vive tranquila con su familia y se muestra agradecida con todos los responsables de su liberación. (Foto: Twitter)

Patricia Aguilar se encuentra en Alicante donde se viene recuperando junto a su familia y su bebe. Ella ha solicitado cambiar la primera manifestación presentada en Perú tras su rescate porque asegura que en ese momento "seguía manipulada psicológicamente"

"Los videos que grabé hace un año en Perú diciendo que yo estaba allí por mi propia voluntad, no eran tal. La manipulación era enorme: no era yo, es decir, hablaba yo, pero el mensaje era de él; yo hablaba por él", cuenta Aguilar.

La joven describió a Manrique como una persona "peligrosa y muy violenta".



"Es súper inteligente, peligroso y muy violento. Cuando estás con él, solo hay dos opciones: obedecerle en todo o atenerte a las consecuencias (...) Tiene que quedar claro que Steven (Manrique) es muy peligroso. Si sale de la cárcel, no habrá una sola adolescente, una sola mujer que esté a salvo en ningún país del mundo", advirtió Aguilar.

- Malos tratos y violaciones -

La joven rescatada en la selva de Junín a inicios de julio del 2018 junto a las otras dos mujeres detalló los maltratos que vivió a merced de Félix Steven Manrique, quien se hacía llamar 'Príncipe Gurdjieff'.

"En el grupo, por parte de Steven, ha habido malos tratos, amenazas, abusos y violaciones. Me cuesta mucho hablar de ello, pero entiendo que dar a conocer públicamente parte de mi historia y la de las otras víctimas de Steven y aportar los detalles en el juzgado es la única forma de intentar que esto no vuelva a ocurrir", dijo Patricia al medio El Periódico.



"Se aprovechó de mi edad, de que yo buscaba respuestas, cariño, y me engañó, me robó mi adolescencia y mi vida. Ahora soy consciente de que nos estaba matando", comenta Patricia. "Si pudo llegar a la habitación en España de una chica de 16 años, como yo, estando a miles de kilómetros, y arrancarme de mi familia, puede hacerlo con cualquiera. Por eso es muy importante que siga en prisión. Para que las víctimas podamos recuperarnos y todo esto pare, necesitamos que pare", agregó la joven.



- Su hija le abrió los ojos -



La joven contó que vivir aislada la llevó a altos niveles de desesperación. Incluso, contó que fue convencida por Félix Steven Manrique de que si regresaba con su familia, ellos le harían daño a su hija.



"Nunca pedí ayuda porque cuando estás en el grupo no hay nada más fuera, te convencen de que todo lo que hay fuera es malo (...) Incluso hubo un momento en que (Steven) me dijo que mi familia reaccionaría en contra de mi bebé y le harían daño. Además, consiguió que me diera vergüenza lo que pudieran pensar de mí", dijo.



Pese a esto, la joven comentó que quedar embarazada de Manrique influyó en su decisión de abandonar al gurú peruano.

"Mi hija influyó mucho en que yo quisiera salir de ahí. Poco antes de que naciera yo ya dije: ostras, esto no puede ser, yo tengo que irme de aquí", dijo. "Ella es lo mejor que me ha pasado. Lo que no era capaz de hacer por mí, lo he hecho por ella, ahora tengo ganas de conseguirlo todo", agregó.



Dos meses después de se rescatada, Patricia Aguilar vive en España con su familia y se muestra agradecida con todos los responsables de su liberación.



