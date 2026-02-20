España pedirá a la UE que retire sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la ceremonia de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. (AFP).
/ EFRAIN GONZALEZ
Por Agencia EFE

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional.

