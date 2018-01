La fiscalía de España anunció este domingo que solicitará al juez que instruye la causa que reactive la euroorden de captura contra el líder independentista catalán Carles Puigdemont, requerido por los cargos de sedición y rebelión, si éste viaja a Dinamarca para asistir a una conferencia.

Si se confirma la participación de Carles Puigdemont, actualmente instalado en Bélgica, en un debate en la Universidad de Copenhague, la fiscalía indicó en un comunicado que actuará "inmediatamente solicitando al magistrado instructor del Tribunal Supremo que proceda a la activación de la euroorden de detención y entrega".

A través de ella se pedirá "a la autoridad judicial danesa la detención del investigado", señaló la fiscalía.



De todas maneras, la decisión final recae sobre el juez que instruye la causa, Pablo Llarena, que debe decidir si sigue o no la recomendación de la fiscalía.

El grupo parlamentario del ex presidente catalán, cesado en octubre por el gobierno español, había anunciado el viernes el viaje de Carles Puigdemont a Copenhague para asistir al debate del lunes.

Éste sería el primer viaje público de Carles Puigdemont desde que se instalara en Bélgica hace casi tres meses, justo antes de ser imputado por rebelión y sedición en España por su participación en la fallida secesión de Cataluña, declarada unilateralmente por el parlamento catalán el 27 de octubre.

Acusados de los mismos delitos, otros líderes independentistas se encuentran en prisión preventiva.



En un primer momento, la justicia española emitió una euroorden de detención contra Carles Puigdemont y otros cuatro miembros de su destituido gobierno instalados en Bélgica, pero en diciembre el juez Llarena decidió retirarla.

En ese momento, el juez alegó que su intención era evitar que la justicia belga restringiera lo delitos imputables a Carles Puigdemont y sus ex ministros.



En efecto, si el juez belga que tenía que decidir sobre la euroorden hubiera determinado que los actos perseguidos no constituían un delito de rebelión en Bélgica, los convenios de extradición impedirían que Carles Puigdemont fuera procesado por ese delito en España.



La defensa de los independentistas alegaba que los hechos no eran "punibles por el derecho belga".

— Riesgo alto —



"Como salga fuera de Bruselas, podrá ser detenido si se activa (...) la euroorden", indicó este domingo a la radio Cope el ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, advirtiendo que la "salvedad" existente en Bélgica por el tipo de delito imputado no rige para el resto del espacio común europeo.



Si España activa la euroorden, "el riesgo de detención es bastante alto", reconoció a la radio Rac1 el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas.

Pero como la euroorden fue levantada, Carles Puigdemont, el hombre más buscado en España, tiene en teoría libertad de movimiento por Europa.



Por ello, el presidente catalán cesado planeaba participar en el debate en la Universidad de Copenhague sobre el conflicto político en la región española, titulado "¿Cataluña y Europea en la encrucijada por la democracia?".

Su posible viaje coincidirá el lunes con el anuncio por parte del presidente independentista del parlamento del candidato a ser investido como presidente regional, cuando todo apunta que el elegido será el propio Carles Puigdemont.



Éste quiere ser proclamado sin asistir al parlamento para evitar su detención si regresa a España, aunque el gobierno español ya ha advertido que tiene intención de impedir este recurso.

Por otro lado, el viaje también podría servirle a Carles Puigdemont para evitarse problemas en Bélgica. Los ciudadanos europeos pueden vivir allí sin permiso de residencia durante tres meses, periodo tras el que en teoría deben abandonar el territorio.



En caso de que no hubiera dejado Bélgica desde su llegada, el plazo para Carles Puigdemont se terminaría el 30 de enero. Pero si vuelve al país tras su viaje a Dinamarca, puede beneficiarse nuevamente de otra estancia de tres meses, informó a la AFP la Oficina de Extranjería belga.



Fuente: AFP