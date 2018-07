España: La polémica condena a Juana Rivas por esconder a sus hijos de padre abusador

No solo fue condenada a cinco años de cárcel, se le quitaron los derechos de custodia de sus hijos y está obligada a pagar una indemnización de US$ 35.000 a su ex pareja a quien acusó de abusos. Este es el drama que vive Juana Rivas

Juana Rivas se fue de Italia con sus dos hijos, acusando a su pareja de abuso doméstico. (Foto: EPA)