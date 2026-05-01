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La ministra de Defensa, Margarita Robles. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez
La ministra de Defensa, Margarita Robles. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez
Por Agencia EFE

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, se mostró “absolutamente tranquila” ante la última amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar sus tropas de España, y le respondió, “con respeto pero con toda contundencia” que “estos mensajes ya sobran”.

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