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Resumen

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El presidente de gobierno Pedro Sánchez disolvió el parlamento y convocó a elecciones para fines de noviembre. (Foto: AFP)
El presidente de gobierno Pedro Sánchez disolvió el parlamento y convocó a elecciones para fines de noviembre. (Foto: AFP)
Por Daniel Bedoya Ramos

Los españoles volverán a las urnas el domingo 29 de noviembre luego de que el presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara este lunes 5 la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones generales. Una jugada que analistas consideran arriesgada para la actual gestión en medio de un panorama político incierto.

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