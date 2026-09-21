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Resumen

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Un manifestante sostiene una bandera frente al consulado de EE. UU. en Nuuk, Groenlandia. (AFP)
Un manifestante sostiene una bandera frente al consulado de EE. UU. en Nuuk, Groenlandia. (AFP)
Por Agencia AFP

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán el martes el acuerdo anunciado la semana pasada sobre la seguridad de la isla, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, anunció este lunes la oficina de la primera ministra danesa.

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