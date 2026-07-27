Paracaidistas del Ejército de Estados Unidos desplegándose desde el Aeródromo del Ejército Pope, Carolina del Norte, el 1 de enero de 2020. (Foto de la Capitana Robyn Haake / Ejército de los EE. UU. / AFP).
Paracaidistas del Ejército de Estados Unidos desplegándose desde el Aeródromo del Ejército Pope, Carolina del Norte, el 1 de enero de 2020. (Foto de la Capitana Robyn Haake / Ejército de los EE. UU. / AFP).
/ CAPT. ROBYN HAAKE
Por Agencia AFP

Estados Unidos anunció el lunes el inicio de una revisión de su presencia militar en Europa, luego del anuncio que hizo el secretario de Defensa en junio durante la reunión de ministros de defensa de la OTAN.

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