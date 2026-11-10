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Resumen

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Un avión cisterna Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle fuera de un hangar en la base de la Real Fuerza Aérea Mildenhall, en Suffolk, al este de Inglaterra. Foto: Brendan Smialowski / AFP
Un avión cisterna Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle fuera de un hangar en la base de la Real Fuerza Aérea Mildenhall, en Suffolk, al este de Inglaterra. Foto: Brendan Smialowski / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

Estados Unidos evacuó el lunes varios aviones militares estacionados en la base aérea británica de Mildenhall, en el este de Inglaterra, tras recibir una amenaza procedente de Irán, informó el martes el diario The Wall Street Journal.

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