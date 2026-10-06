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Resumen

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Un bombardero B-1 Lancer en la base de RAF Fairford en Gloucestershire, Reino Unido, el 28 de septiembre del 2026. Estados Unidos retiró todos los bombarderos que tenían desplegados en esa base aérea de la RAF. (EFE/Neil Hall).
Un bombardero B-1 Lancer en la base de RAF Fairford en Gloucestershire, Reino Unido, el 28 de septiembre del 2026. Estados Unidos retiró todos los bombarderos que tenían desplegados en esa base aérea de la RAF. (EFE/Neil Hall).
/ NEIL HALL
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Estados Unidos retiró de forma sorpresiva y acelerada sus 12 bombarderos B-1 de la base aérea de Fairford, en el Reino Unido, después de que sus mandos recibieran información sobre un posible ataque atribuido a Irán. La amenaza habría puesto en riesgo no solo a las aeronaves, sino también a los cientos de militares estadounidenses desplegados en la instalación, y llevó al Pentágono a sacar las aeronaves de un país aliado que está situado a miles de kilómetros de una zona de combate en el Medio Oriente. ¿En qué consistía el supuesto plan de Teherán?

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