Estados Unidos retiró todos sus bombarderos estratégicos B-1 de la base aérea británica de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, al parecer debido a “nuevas amenazas”, a pesar de que el gobierno de Reino Unido insistió el lunes en que es segura.

La policía británica acudió al lugar el 27 de septiembre después de que un agricultor local denunciara la presencia de un grupo de hombres con varias furgonetas que realizaban actividades “sospechosas”.

La alarma desencadenada obligó a evacuar 85 viviendas cerca de la base aérea, que era utilizada por el ejército estadounidense en la guerra contra Irán.

Los investigadores no encontraron explosivos en las furgonetas, pero sí “una cantidad de gasolina”, según la policía.

Un funcionario del Pentágono difundido el domingo señaló que “todos los bombarderos estadounidenses desplegados en RAF Fairford han sido enviados de vuelta a sus bases de origen en Estados Unidos”.

Un bombardero B-1 Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aparece en la pista de la base aérea de Fairford, Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP). / JUSTIN TALLIS

“La seguridad operativa nos impide confirmar en tiempo real el movimiento de nuestros recursos y fuerzas”, agregó el texto.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó el lunes tener “confianza en la seguridad de todas las bases” estadounidenses.

Estas instalaciones “podrían en teoría verso amenazadas en cualquier momento. Por eso cuentan con importantes dispositivos de seguridad”, añadió, y elogió la “estrecha colaboración” entre Estados Unidos y el Reino Unido en este asunto.

Un funcionario estadounidense no identificado dijo a la cadena CNN que los bombarderos fueron trasladados tras “una nueva amenaza no especificada”. Según esta fuente, la última amenaza se trató de un “incidente real”.

Según el funcionario, fue inusual devolver los bombarderos a sus bases de origen en lugar de desplegarlos en otra base de la región.

Por otra parte, dos funcionarios estadounidenses dijeron al New York Times que las aeronaves fueron trasladadas después de que los comandantes recibieron nuevas amenazas sobre un complot respaldado por Irán contra la base.

Un funcionario estadounidense señaló que la nueva información formó parte de las mismas advertencias de amenaza surgidas hace tres semanas, pero que la situación se volvió urgente en las últimas 24 horas, informó el Times.

El portavoz del primer ministro británico Andy Burnham respondió afirmativamente el lunes cuando se le preguntó si la base de Fairford es segura.

“Hemos desarrollado y probado métodos para defender nuestras bases en todo el país y en todo el mundo”, aseguró un periodista.

Seguridad reforzada

Las especulaciones sobre los motivos del incidente van desde una posible amenaza terrorista hasta el robo de combustible, en un momento en que los precios de la energía en el Reino Unido alcanzan máximos históricos esta semana.

Burnham afirmó la semana pasada que había “fuertes indicios de que Irán apoyó un papel” en el incidente, una acusación rechazada por Teherán.

Seis británicos residentes en Londres fueron detenidos por este caso, entre ellos un ciudadano con doble nacionalidad británica-iraní.

Todos ellos, hombres de unos veintitantos años, fueron liberados bajo fianza, lo que provocó críticas de Washington.

“Yo no habría hecho eso”, dijo días atrás el presidente estadounidense Donald Trump, mientras que Rubio señaló que el caso implica “claramente a un actor extranjero”, sin dar detalles.

La embajada de Irán en Londres rechazó y condenó “categóricamente” las especulaciones sobre la implicación de Teherán.

La seguridad en la base se había reforzado recientemente, según los informes.

En marzo, Reino Unido dio luz verde a Estados Unidos para utilizar la base de Fairford en “operaciones defensivas específicas en Irán”, y desde entonces se ha visto despegar y aterrizar en la base bombarderos estadounidenses y otros aviones.

Fairford es la única base aérea en la parte continental del Reino Unido utilizada con esta fin.