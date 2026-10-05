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Resumen

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Un bombardero B-1 Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aparece en la pista de la base aérea de Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP).
Un bombardero B-1 Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aparece en la pista de la base aérea de Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP).
/ JUSTIN TALLIS
Por Agencia AFP

Estados Unidos retiró todos sus bombarderos estratégicos B-1 de la base aérea británica de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, al parecer debido a “nuevas amenazas”, a pesar de que el gobierno de Reino Unido insistió el lunes en que es segura.

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